Hana nije mogla zaustaviti suze, Goran ju je ovime jako povrijedio

Hana Rodić i Goran Jurenec u RTL-ovu showu "Superpar" imali su prvu veliku svađu i otkrili su jedno o drugome stvari koje prije

nisu znali.

Sinoć su u showu djevojke morale složiti sliku od četiri dijela, a svaki dio fotografije nalazi se na različitom punktu. Naravno, da bi bilo kompliciranije, u zadatak su uključene i različite životinje; miševi, gušteri, zmije, žohari, ribe… Hana je odmah rekla kako ona to ne može jer se boji žohara i iako ju je Goran pokušao ohrabriti i uvjeriti da ona to može, na kraju je odustala. To što se Hana nije dovoljno potrudila oko zadatka nije se nimalo svidjelo Goranu i dao je to jasno do znanja.

– Mislio sam da će pokazati da nije princeza koje se samo šminka – kazao je. Pokušao je doznati zbog čeka je Hana tako brzo odustala, a ona mu je ispričala kako ne podnosi kukce jer su joj vršnjaci u osnovnoj školi stvorili traume kada su joj ubacivali kukce u torbu i zato ih se i boji.

– Reagirala sam tako od straha jer imam astmu koju sam dobila od toga – rekla je Hana, na što je Goran samo hladno uzvratio kako je prvi put u šest mjeseci njihova poznanstva vidi s pumpicom za astmu. Hana se pravdala kako pumpicu za astmu prije nije vidio jer joj je ovo prvi napad astme u tih šest mjeseci. Goran nije bio previše pažljiv prema svojoj djevojci i nije mario previše za ono što ona govori i samo joj je poručio sljedeće:

– Onda se svega bojiš osim šminke – rekao je Goran i tako jako povrijedio Hanu koja je nastavila plakati. Kad se malo smirila,

nastavili su razgovor u kojem joj je Goran pokušao ukazati na neke njezine mane.

– Smeta ti ako ti netko kaže da si samo princeza, a ništa ne radiš da to promijeniš. Kako možeš znati da nešto ne znaš ako nisi

probala? To je ta tvoja negativnost – rekao joj je Goran. Rekao je kako joj je uvijek podrška, ali ona jednostavno nema poštovanja

prema drugima.

– Sram me kako nekog tretiraš – rekao joj je Goran i jako je povrijedio.