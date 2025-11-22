Tko je supruga Davora Meštrovića? Zajedno su više od 25 godina, a upoznali su se na neobičan način

HRT-ov voditelj Davor Meštrović javio se na društvenim mrežama te otkrio da se trenutno sa suprugom nalazi na putovanje. Naime, Davor je sa suprugom Senkom pozirao u Washingtonu ispred ukrašene jelke. Bili su odlično raspoloženi i nazdravili te su pozirali. "Ovo je najljepše razdoblje u godini", poručio je Davor uz fotografiju.

Inače, par je zajedno više od 25 godina, a kako nam je svojedobno kazao u intervjuu, upoznali su se u njenoj ordinaciji. – Godine 1996. odlučio sam se na ortodontsku terapiju i preko veze sam došao u njenu ordinaciju. Za odličan rezultat ortodontske terapije moraš se dobro raspitati i pažljivo odabrati vrhunskog ortodonta jer terapija traje dvije godine i mora teći besprijekorno. To je uključivalo puno kontrola i s vremenom smo se zaljubili – ispričao nam je Meštar, koji je ponosni otac dvoje djece.

– Ponosan sam na puno toga, ali najviše na djecu. Kako su sve sretne obitelji nalik jedna drugoj tako i mi – posvađamo se i vičemo, ali se i pomirimo. Nema otvorenih nezavršenih svađa i dugih neraspravljenih i neodgovorenih pitanja. Mislim da smo u prosjeku i postotku jednaki u popuštanju. Od dvoje roditelja uvijek će jedan biti mirniji kad je drugi poludio, a tako je i kod djece – rekao je Davor.