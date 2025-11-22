'Molim vas, nemojte to raditi': Thompson morao zaustaviti koncert, a evo i zašto

Glazbenik Marko Perković Thompson sinoć je započeo svoju dvoransku turneju. Thompson je prvi koncert održao u Osijeku, odnosno Gradskom vrtu i privukao puno svojih obožavatelja. Sudeći po objavama na društvenim mrežama atmosfera je bila odlična, publika je cijelo vrijeme pjevala s njim, a mnogi su došli i sa zastavama. No, glazbenik se pobrinuo kako odlična atmosfera ne bi završila kobno. Naime, uz odličnu atmosferu neke je i ponijelo te su zapalili baklje. Glazbenik je tada odlučio na trenutak zaustaviti koncert kako se nikome ne bi ništa dogodilo. "Molim vas, nemojte to raditi, to je jako opasno. Razumijem emocije, razumijem sve, ali ne daj Bože da se nekome nešto dogodi, zapali ruka", rekao je Thompson kad je u publici osvanula zapaljena baklja. Nakon toga se zahvalio i zamolio bend da krenu ispočetka s pjesmom.

Inače, Thompsonov tim je ranije uputio obavijest o ulasku u dvoranu. Nekoliko sati prije nastupa, pjevač se oglasio na Facebooku. Objavio je fotografiju pozornice u dvorani Gradski vrt, popraćenu važnom porukom: 'Čuvajmo jedni druge'. Također je podijelio detaljne upute za ulazak na koncert. Koncert je zakazan za 20 sati, a ulazi se otvaraju u 18.

'Preporučujemo raniji dolazak kako biste izbjegli gužve. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu – digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz; povratak nakon izlaska nije moguć. PRIPREMITE ULAZNICU unaprijed u jednom od sljedećih formata:

Entrio PDF ulaznica – isprintana

Entrio PDF ulaznica – na mobitelu (preuzmi ju lokalno na uređaj zbog moguće nedostupnosti interneta)

Fizička ulaznica na originalnom Entrio obrascu (kupljena na prodajnom mjestu), napisano je.

Radi sigurnosti svih posjetitelja, strogo je zabranjeno unositi: baklje i bilo kakvu pirotehniku, koplja, kao i sve predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti na ulazu, a ulazak može biti onemogućen.

Barkod se može skenirati samo jednom. Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom – neovisno o formatu – bit će odbijen, dodali su.

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo

Entrio je također objavio sličnu obavijest, uz dodatnu napomenu da je zabranjen unos simbola koji mogu izazvati mržnju. Nadalje, zabranjeno je unositi:

- hranu i piće

- stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake

- staklene boce, limenke i tekućine

- drogu i sumnjive supstance

- kućne ljubimce

- sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.

Podsjetimo, glazbenik će održati još jedan koncert u Osijeku, a onda tijekom prosinca još nekoliko koncerata u sklopu dvoranske turneje gdje će izvesti svoje brojne hitove. Thompson bi tako iduće trebao nastupiti u Varaždinu 7. prosinca, potom u Zadru 12. prosinca, a nakon Božića i u Zagrebu.