VIDEO Crvena Jabuka priredila emotivni spektakl uz poseban hommage Halidu: 'Ne postoje riječi kojima bi se opisala atmosfera'

Puna tri sata legendarna Crvena Jabuka držala je u petak navečer na nogama čitavu zagrebačku Arenu u sklopu slavljeničke turneje "bravo! Crvena Jabuka". "Dobra večer, dragi Zagrebe. Dobro došli na koncert kojim slavimo 40 godina grupe Crvena Jabuka. Hvala vam za sve ove godine! Plovit ćemo kroz ljubav, život... Neka ovo bude noć ljubavi", pozdravio je publiku frontmen Dražen Žerić Žera, najavivši emocionalnu večer za pamćenje.

Koncert su otvorili pjesmom "S tvojih usana", nakon čega su se nizali bezvremenski hitovi "Vjetar se vezat ne može", "Bježi kišo s prozora", "Da nije ljubavi", "Dirlija", "Zovu nas ulice", "Mirišu jabuke" i mnogi drugi. Poseban trenutak večeri bio je kada je Žera najavio pjesmu posvećenu gradovima koji su stradali u ratovima, a koju su originalno izveli U2 i Luciano Pavarotti.

"Želja mi je da se večeras prisjetimo svih gradova koji su stradali. Jedan od njih je i Sarajevo... Pjesma je 'Miss Sarajevo', ali može biti i bilo koji grad koji je prošao kroz stradavanje", rekao je. Duet je s njim izvela operna pjevačica Marija Vidović: "Molim vas veliki aplauz za moju divnu prijateljicu i ženu s nevjerojatnim vokalom." Iznimno emotivno bilo je kada su Crvena Jabuka i publika zajedno otpjevali evergreen "Čardak", neprežaljenog Halida Bešlića: "Halid je bio velik u svemu. Ovo je njemu u čast i zahvala za sve što nam je ostavio, glazbeno bogatstvo i neizbrisivu dobrotu." Obožavatelji su ovacijama pozvali omiljeni bend na bis, kako bi još barem na nekoliko trenutaka uživali u večeri koju će rado prepričavati.

"Ova noć je prekrasna. Hvala bravo! radiju na ovom i svim divnim koncertima po Hrvatskoj. Ne postoje riječi kojima bi se opisala atmosfera večeras. Hvala vam od srca na 40 godina ljubavi i podrške", poručio je frontmen. Zagrebački koncert bio je ovogodišnji vrhunac turneje kojom je Crvena Jabuka ranije oduševila publiku u Varaždinu, Osijeku, Zadru i mnogim drugim gradovima. No, kako je Žera najavio, njihova slavljenička glazbena priča nastavlja se i sljedeće godine, jer ljubav između kultnog sarajevskog benda i njihove publike, koja okuplja sve generacije, ne jenjava ni nakon četiri desetljeća.