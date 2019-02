Tko je Roko Blažević? Plesao je hip-hop, pjevao u mjuziklima i pobijedio u srpskom talent showu

Roko Blažević nova je zvijezda hrvatske glazbene scene. Za 18-godišnjeg Splićanina to je samo kruna dosadašnje karijere koja je počela na malim ekranima. Upoznali smo ga još 2011. u Supertalentu, a prije tri godine na RTL-ovim Zvjezdicama odlično je otpjevao "Tajno moja" Toše Proeskog. No, Roko u toj sezoni nije ušao ni u finale, u kojem je na kraju pobijedio Dino Miklaužić.

Roko je nakon toga počeo suradnju s Random Stipišićem i Lukom Mrduljašem, sinovima Zlatana Stipišića Gibonnija i Tome Mrduljaša. Na YouTubeu su izdali i nekoliko obrada poznatih pjesama, a već tada smo mogli vidjeti Rokov vanserijski talent.

[video: 29540 / ]

Ono što nije prepoznao hrvatski žiri, prepoznao je onaj u Srbiji. Blažević se prijavio na "Pinkove Zvezdice" i na kraju suvereno pobijedio između ostalog maestralno otpjevavši Dallinog "Carusa" i Oliverov "Nocturno".

[video: 29541 / ]

– Obožavam pjevati. Pjevam otkad znam za sebe, od četvrte godine pjevušio sam u stanu pa su me s pet godina upisali u glazbenu školu, u koju sam išao gotovo 10 godina. Dobio sam priliku pokazati što mogu, njihov show je puno gledaniji od bilo kojeg našeg i činilo mi se da bi mogao biti dobra odskočna daska, pa sam pokušao - kazao je tada Roko za Večernji list.

– Počeo sam više gristi u pjevanju, više se boriti. I prije sam pjevao i uživao, a sada je adrenalin narastao i “grizem” što jače mogu - dodao je Roko, koji je u splitskom HNK glumio i u mjuziklima i operama, takod a mu pozornica nije bila strana.

Prije pjevačke karijere bio je vrstan plesač. Četiri je godine plesao hip-hop, bio je prvak Hrvatske u parovima i samostalno. Plesao je do prije tri godine, a sada više za hip-hop nema vremena. Sluša strani pop, “pjevljive pjesme”, balade u kojima može iskazati emocije svirajući za klavirom. Obožava Christinu Aguileru.

Prošle godine pojavio se na RTL-ovim Zvijezdama i odmah oduševio žiri u prvom pojavljivanju, pjevajući "Cry Me A River" Michaela Bublea.

[video: 29542 / ]

- 'Roko, to je to, zvijezda je rođena!' rekao mu je Jacques koji se prvi podignuo i odlučio mu postati mentor. Roko je na kraju osvojio drugo mjesto u Zvijezdama, a Jacques je preuzeo brigu o njegovoj karijeri. Napisao mu je pjesmu "The Dream" s kojom će nas Roko predstavljati u Tel Avivu.

- Ako sam ja bio 13. na Eurosongu, Roko može u top 3. Jedva čekam da ga svijet upozna - kazao je Jacques nakon pobjede.

Pogledajte pres konferenciju nakon Dore: