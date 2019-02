UŽIVO: Vidjeli smo svih 16 izvođača, kreće glasanje

Nakon punih devet godina Opatija je ponovno postala mjesto spektakla i glazbene raskoši - Dora 2019 večeras će iznjedriti našeg predstavnika na Eurosongu koji će se u svibnju održati u Izraelu. Za pobjedu se bori 16 pjesama, a program vode Mirko Fodor, Iva Šulentić i Jelena Lešić. Pobjednika odlučuje stručni sud u osam studija HRT-a, te publika televotingom.

TIJEK DOGAĐAJA:

21:52 Mia Negovetić i Dino Jelusić u show programu podsjećaju nas na sve dosadašnje hrvatske predstavnice na Eurosongu

Foto: HRT/Screenshot

21:38 Posljedna pjesma večeras je i najrockerskija. Grupa Manntra pjevala je "In The Shadows".

Foto: HRT/Screenshot

21:33 Moćan glas pokazala je Bernarda Bruno, pjevačica koja živi u Švicarskoj. Pjesma se zove "I Believe In true Love".

Foto: HRT/Screenshot

21:23 Mlada, 16-godišnja Lorena Bućan jevala je pjesmu "Tower Of Babylon" Tončija Huljića. Iako je najmlađa natjecateljica, čini se da je nije pojela trema - odradila je suveren nastup.

Foto: HRT/Screenshot

21:20 Lidija Bačić nastupila je kao (ne)sretna 13. po redu. Pjesma autora Fahrudina Buljubašića-Faye zove se "Tek je počelo". Očekivano, Lidija je nastupila najosukdnije odjevena.

Foto: HRT/Screenshot

21:16 Ema Gagro još je jedna od onih koja se odlučila za pjesmu na engleskom. Pjesma se zove "Redemption".

Foto: HRT/Screenshot

21:12 Mladi Roko Blažević pokazao je sve glasovene mogućnosti s pjesmom Jacquesa Houdeka "The Dream" i opravdao ulogu jednog od favorita. Na leđima je nosio anđeoska krila.

Foto: HRT/Screenshot

21:07 Huljićeva uzdanica Domenica izvela je pjesmu "Indigo", uz pratnju identično odjevenih plesačica.

Foto: HRT/Screenshot

21:03 Elis Lovrić pjevala je "All I Really Want" kao deveta po redu.

20:55 Još jedan od favorita je i Luka Nižetić. On je nastupio s pjesmom "Brutalero" Marija i Branimira Mihaljevića i prvi donio i animaciju u nastup.

Foto: HRT/Screenshot

20:48 Sedme po redu nastupile su Gelato Sisters. Neda, Sanja i Romana vratle su nas u doba swinga s pjesmom "Back To That Swing".

Foto: HRT/Screenshot

20:42 Lea Mijatović nastupila je s pjesmom "Tebi pripadam". Lea je već u nečemu pobijedila. Njena haljina definitivno je najglamuroznija. Kreirao ju je Ivica Alduk, a vrijedna je 20 tisuća kuna.

Foto: HRT/Screenshot

20.38. Vidjeli smo i prvu favoritkinju. Mlada Beta Sudar s pjesmom "Don't Give Up" imala je odličan nastup. Atraktivna Beta i danas je plijenila pozornost na opatijskoj rivi.

Foto: HRT/Screenshot

20:34 Zadranin Jure Brkljača nastupio je četvrti s pjesmom "Ne postojim kad nisi tu". Mladom pjevaču podršku je danas dao Tony Cetinski, a svojim glasom pokazao je da je na dobrom putu da naslijedi čak i Olivera Dragojevića.

Foto: HRT/Screenshot

20:30 Skromnog izgleda i definiranog glasa, Kim Verson je s pjesmom "Nisam to što žele" opravdano zaslužila usporedbu s Taylor Swift. Ranije tijekom dana je izjavila kako ju je generalna proba od večeri prije umorila i nije sigurna u razvoj događaja tijekom večeri, ali ju uzbudljivo iščekuje, kao i ostali finalisti. Kim je na popis izvođača došla kao zamjena za Četiri tenora koji su morali odustati zbog prethodno dogovorenih obaveza.

Foto: HRT/Screenshot

20:26 Pozornicu je preuzela redateljica i glumica Jelena Bosančić iz Splita koja se pjesmom "Tell me" u pop soul funky stilu ispovijedila publici o svojoj ljubavnoj odiseji. Napisala je ovu pjesmu kao žena pred razvodom, ali ipak je na Dori s osmjehom otpjevala svoju pjesmu.

Foto: HRT/Screenshot

20:22 Pažnju je od samog početka privukao jedini duo na ovogodišnjoj Dori, Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić koji su probili led kao prvi u nizu izvođača ove večeri.

Foto: HRT/Screenshot

20:10 Prošlogodišnja pobjednica Dore, Franka Batelić otvorila je spektakl pjesmom"Crazy", s kojom je Hrvatsku predstavljala prošle godine na Eurosongu u Lisabonu, a zatim je otpjevala još dvije pjesme. Franka se spustila na binu uz pomoć ljuljačke, a zanimljivo je da je za razliku od lanjskog nastupa na Eurosongu uz sebe imala plesače, te sasvim pristojnu koreografiju.