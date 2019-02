VIDEO Roko: Još mi ništa nije jasno što se dogodilo. Jacques: Imao sam jasnu viziju

Dora 2019 ima pobjednika - statua Dore Ivice Propadala otišla je u ruke Roka Blaževića koji je pobijedio s pjesmom "The Dream", čiji su autori Jacques Houdek, Andrea Čurić i Charlie Mason. S njom odlazi u Tel Aviv u svibnju, gdje će nas predstavljati na Eurosongu.

- Još mi ništa nije jasno što se dogodilo, vjerojatno će sutra biti puno jasnije, kazao je u prvoj izjavi Roko Blažević, zahvalivši se obitelji, razredniku koji će ga opravdati u školi, menadžeru, te autorima pjesme.

San Roka Blaževića pobijedio je s maksimalnim brojem glasova publike i žirija, a drugoplasirana pjesma bila je "The Tower of Babylon", koju je pjevala Lorena Bućan s 18 bodova. Treće mjesto pripalo je Luki Nižetiću i pjesmi "Brutalero", s 13 bodova. Nagradu Roku Blaževiću uručio je veleposlanik Izraela Ilan Mor.

Za pobjednika Dore glasao je žiri sastavljen od 10 studija HRT-a, u kojima su sjedili glazbeni profesionalci i poznati pjevači poput Marka Škugora, Pere Galića ili Zorice Kondže, te publika u jednakom omjeru 50:50. Za pobjedu se natjecalo 16 pjesama, a program iz opatijske dvorane Marino Cvetković vodili su Mirko Fodor, Iva Šulentić i Jelena Lešić.

Pogledajte izjave pobjednika:

[video: 29516 / ]

- Sanjali smo pobjedu, to je pravi izraz. Oduševljen sam. Mislim da se publici i žiriju. svidio moj vokal, ali i krila koja su pridonijela scenskom nastupu. Anđeli su pokazatelji čiste ljubavi, ja sam prvi spomenuo krila, a dizajnirao ih je Marko Falconi. Nije ih bilo teško nositi uz svu energiju koju dobivam od publike i obitelji. Po mom mišljenju imali smo pjesmu koja je najprilagođenija za Eurosong, a odlične pjesme imali su Lorena Bućan, Ema Gagro i Gelato Sisters - rekao je roko.

- Imao sam jasnu viziju baš kao i kad sam nastupio na Eurosongu prije dvije godine. Rekao sam: ovo je čudo koje svijet treba čuti. Napravio sam pjesmu za ovu priliku. Neizmjerno smo zahvalni i obećavamo da ćemo to vratiti dobrim plasmanom. Ako sam ja bio 13. Roko može biti u top 3 - kazao je Jacques Houdek i dodao da je ovo najbolji start karijere, te da Roko toga nije ni svjestan.

- Roka ćemo pripremati vizionarski kao i do sada, i u Izrael idemo po pobjedu. To je vjera u ono što radimo, što Roko predstavlja na sceni. ovo je sjajni koncept, to nije samo pjesma. Mislim da sam odradio sjajan posao. Sad sam puno pametniji i sve ono što smo zaboravio s pjesmom "My Friend" dat ću ovom mladom biću, da to ispravimo na njegovom primjeru. Roko je čudo i svijet ga treba čuti - kazao je Jacques.

Roko je dodao kako mu je primarno završiti školu, a onda se posvetiti glazbu. Rekao je da od glazbe obožava balade, a ne voli cajke.

- Ne plašim se nastupa u Izraelu jer od početka vjerujem Jacquesu i cijelom timu.

Tijekom samog glasovanja publiku su zabavljali Dino Jelusić i Mia Negovetić otpjevavši miks najboljih hitova s Dore, a potom su na red došli Drum Percussions, koji od početka svog postojanja donose drugačiji stil. Nakon njih, publika u dvorani je u jedan glas počela pjevati nezaboravni hit “Hajde da ludujemo” Prije samog završetka glasovanja večer Dore je zatvorila diva pjevanja Vanna, koja nas je na Eurosongu predstavljala 2001. godine s pjesmom "Strings Of My Heart". Podsjetimo, prvo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga u Tel Avivu je 14. svibnja, drugo 16. svibnja, dok je finale na rasporedu 18. svibnja.