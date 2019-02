Je li Roko styling uzeo od Azerbajdžanca a pjesmu od Britanca?

Gotovo svake godine nakon što dobijemo pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu pojave se optužbe za plagijat. Iznimka nije ni ovogodišnja pobjednica Dore, pjesma "The Dream" koju je pjevao Roko Blažević.

[video: 29528 / ]

Svi su pričali o Rokovim krilima, koja su bila najzanimljiviji styling na ovogodišnjoj Dori. No fanovi Eurosonga sjetili su se da je ista takva krila imao i predstavnik Azerbajdžana 2008. godine. Elnur Hüseynov i Samir Javadzadeh pjevali su pjesmu "Day After Day" i osvojili osmo mjesto.

[video: 29525 / ]

Pažljivi slušatelji iskopali su i kako Rokova pjesma podsjeća na čak dvije pjesme. Prvo je objavljeno kako "The Dream" podsjeća na skladbu britanskog kantautora Benjamina Clementinea 'Winston Churchill's Boy'. Benjamin Clementine hvaljeni je glazbenik, kojije prije četiri godine osvojio nagradu Mercury za svoj album "At Least for Now". U mnogim komentarima na Facebooku može se pročitati kako se radi o očitom plagijatu, pogotovo kada se prevrti na 1:40 Clementineove pjesme.

[video: 29526 / ]

Druga pjesma na koju podsjeća Rokov "The Dream" je "Fantasiaa", kojom je Ami Aspelund 1983. na Eurosongu predstavljala Finsku.

[video: 29527 / ]