Tko je djevojčica koja je ukrala show na dodjeli Večernjakove ruže? Sve je oborila s nogu svojim govorom

Najveća zvijezda sinoćnje dodjele Večernjakove ruža bila je djevojčica Mara Brkić, mala glumica iz serije "Kumovi" koja je u ime Vedrana Mlikote preuzela Ružu za glumačko ostvarenje godine. Samouvjereno se prošetala do pozornice, primila statuu Ruže i uz pomoć prezentera Lane Barić i Janka Popovića Volarića dosegla je mikrofon i održala govor. - Dobro večer svima. Ja sam Mara Brkić, glumica. Moj kolega Vedran ima večeras predstavu pa je mene zamolio da preuzmem ovu nagradu. Hvala svima od srca što ste glasali za njega i nastavite pratiti 'Kumove' - poručila je Mara uz gromoglasan pljesak svih u publici koji su bili oduševljeni njezinom pojavom.

Na setu "Kumova" šest i pol godina staru Maru svi obožavaju i miljenica je svima, a sudeći po onome što smo vidjeli na dodjeli Večernjakove ruže malena Mara je u skoroj budućnosti kandidatkinja za jednu od kategorija naše medijske nagrade. U popularnoj seriji Nove TV glumi Cvitu, kćer Matije i Martina. Na svom glumačkom talentu počela je raditi u umjetničkom centru 4 Sobe glumice Darije Lorenci Flatz, a upravo je ona prva prepoznala Marin potencijal. Mirna Mihelčić koja u seriji glumi Marinu mamu izjavila je jednom prilikom kako je Mara na početku dobivala malo teksta, jer nisu bili sigurni koliko može zapamtiti.

"Ali kad smo vidjeli da može igrati Ofeliju, a ne u Kumovima, onda je dobila puno teksta i sad samo ona priča'', ispričala je Mirna Mihelčić za IN magazin. Kako joj se sviđa na setu i kako je to zamišljala prije dok je seriju gledala samo na ekranu, Mara ja ispričala za IN Magazin. - Najčešće me zanima npr. kad sam prvi put došla voljela sam je pitat što se tu radi, kako se uopće ovo radi i kako se uopće glumi i di su uopće tekstovi i kako se uopće piše tekst. Ja sam uvijek mislila da je to sve stvarno. Npr. da su kuće stvarne i sve da je stvarno, a kad sam došla vidjela sam da je to sve izmišljeno - ispričala je Mara.