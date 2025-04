Emotivna i glamurozna dodjela 31. Večernjakove ruže o kojoj će se još dugo pričati

Uz pljesak ispunjen emocijama sinoć je u zagrebačkom HNK završila još jedna Večernjakova ruža. Ove godine, ova najstarija i najprestižnija medijska nagrada proslavila je svoj 31. rođendan, a baš kao i svaki važan trenutak u životu, obilježili smo ga s ljubavlju, strašću i glamurom. Bila je to noć kada su riječi postajale poruke, glasovi postajali zagrljaji, a pozornica mjesto gdje su se stapale zahvalnost, talent i posvećenost. Nagrada koju s tolikim poštovanjem dodjeljujemo već više od tri desetljeća ponovno je okupila vrhunske profesionalce – od novinara i glazbenika, do glumaca i voditelja – i podsjetila nas zašto volimo ono što radimo. Nagrade su dodijeljene u osam kategorija koje obuhvaćaju cijeli spektar medijskog stvaralaštva: digitalna ruža, glazbenik godine, glumačko ostvarenje godine, novo lice godine, radijska emisija godine, radijska osoba godine, televizijska emisija godine te televizijska osoba godine.

Večernjakovu ružu u kategoriji radijska emisija godine osvojila je emisija "Jutro na Otvorenom", emisija koja iz dana u dan budi Hrvatsku toplinom i energijom svojih voditelja. Emotivno su se zahvalili svi članovi tima, ali posebno je dirnula iskrena poruka voditeljice Ivane Mišerić, koja je podijelila priču o dječaku Noi – podsjetivši nas da iza mikrofona žive emocije, stvarni životi i velike ljubavi. Ruža, posvećena Noi, pretvorila se u tiho, ali snažno svjetlo koje će zauvijek ostati zapamćeno. Slavko Nedić s Hrvatskog katoličkog radija slavio je u kategoriji radijska osoba godine, a njegovo zahvalno i skromno obraćanje potvrdilo je zašto radio još uvijek živi – jer dolazi iz duše.

U kategoriji digitalna ruža, pobjedu je odnio popularni podcast "Tribina", a njihove spontane i iskrene riječi zahvalnosti dodatno su oslikale koliko je strast za sadržajem prepoznata i cijenjena. Za novo lice godine proglašen je Martin Kosovec koji je u svom govoru nije zaboravio zahvaliti obitelji, prijateljima i svima koji su ga podržavali na njegovom putu – putu koji tek počinje.

U kategoriji glumačko ostvarenje godine, Ružu je osvojio Vedran Mlikota, a u njegovo ime preuzela ju je mala zvijezda serije "Kumovi" Mara Brkić koja je sve osvojila svojim govorom, a publika joj je uzvratila velikim pljeskom. Nema sumnje kako je 2024. godinu obilježio Baby Lasagna i upravo je njemu pripala Ruža u kategoriji glazbenik godine, a kako je Baby Lasagna na turneji po Europi, u njegovo ime nagradu je preuzeo njegov PR menadžer Krešimir Šustić. – Hvala svima koji su glasali, hvala kolegama i Večernjem listu koji nas prati od samog početka. Hvala od srca! – zahvalio je Šustić.

Ruža u kategoriji televizijska emisija godine pripala je seriji "Dnevnik velikog Perice", čija je duhovitost i nostalgična nota osvojila srca gledatelja. Redatelj Vinko Brešan u svom zahvalnom govoru, duhovito i britko, rekao je: – Sve emisije u konkurenciji bile su bolje od naše – ali nisu imale šanse. Jer dok su one govorile o stvarnosti, "Perica" je bio čista mašta. A iskreno, tko još u ovoj zemlji bira stvarnost umjesto mašte? Osim, možda, članova Vlade RH. Publika je odgovorila smijehom i velikim aplauzom.

TV osobom godine je Mojmira Pastorčić. U dirljivom govoru zahvalila se svima koji stoje iza emisije Direkt, posebno svom timu koji, kako je rekla, "iz svakodnevnog kaosa uspije napraviti 30 minuta programa koji se može gledati". – Ovo mi je najljepši poklon za deseti rođendan Direkta. I ako sam išta naučila u ovih deset godina, to je da se autentičnost i originalnost i dalje najviše cijene. A za to treba – raditi. I to puno. – poručila je Mojmira. Večer su svojim nastupima oplemenili brojni glazbeni umjetnici – od legendarnih Parnog Valjka, preko Jelene Rozge, Vinka i Ex Mozartina, pa sve do Marka Bošnjaka koji izveo pjesmu "Poison Cake".