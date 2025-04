Ovo je bio najdirljiviji trenutak večeri: Zbog priče Ivane Mišerić ljudi u publici su jedva zaustavili suze

Emotivni trenuci nisu rijetkost na Večernjakovoj ruži. Ljudi kada prime nagradu često zaplaču, a neki od njih podijele i neke priče iz svojeg života koje su ih posebno dirnule. To je jučer učinila Ivana Mišerić, radijska voditeljica emisije 'Jutro na Otvorenom', koja je proglašena Radijskom emisijom godine. Voditeljica je ispričala priču zbog koje je cijela dvorana zanijemila, publika ju je slušala sa suzama u očima, te nema kome se grlo nije stegnulo. Ivana je uz svoje kolege Filipa Hana i Brunu Bucića, stigla na pozornicu i podijelila priču o dječaku koji je htio svojoj majci poslati prekrasnu poruku preko njihove emisije.

- Jako je lijepo raditi s prijateljima. Trudimo se biti prijatelji svakog jutra i trudimo se biti podrška i distrakcija u ovoj suludoj svakodnevici u kojoj živimo zajedno. Posebno smo otvoreni za ljude koji se osjećaju neshvaćeno, usamljeno, na margini društva, jer uz radio nikada niste sami. Htjela bih vam nešto ispričati. Prije par dana javila se jedna mama, ona se zove Tonka i iz Karlovca je. Ona je od nas tražila da proslijedimo zadnju poruku koju je njen sin poslao nama jedno jutro na radio za vrijeme njihove vožnje od Karlovca do Zagreba. To je bilo prije par mjeseci. Noa se zove sin i on je napisao nešto lijepo o svojoj mami i on je htio da ona to čuje na radiju. Mi tu poruku nismo pročitali, ni vidjeli. I kada su oni došli u Zagreb na Rebro u bolnicu ona je upalila radio i rekla 'Ajmo ih slušati malo'. On je rekao 'Ugasi ih, ne želim ih više slušati. Poslao sam nešto tako lijepo za tebe i nisu to pročitali.' I radio se ugasio. I Noa je preminuo prije mjesec dana od sarkoma - izjavila je Ivana i nastavila:

- I sad uz sve sile, trud, volju, tehniku ovog stoljeća nismo uspjeli vratiti tu poruku koja je izbrisana zbog toga što je prošlo već neko vrijeme. I zato smo odlučili da ćemo ovu Ružu posvetiti upravo Noi jer mislim da je, bez obzira što nemamo konkretan sadržaj te poruke, svemir htio da se njegov glas čuje i mislim da je večeras prava prilika za to i beskrajno smo zahvalni što smo na neki način bili dio njegovog života i što su nam se putevi sreli. Simbolično, jedna mala Ruža za jedan veliki dječji život - zaključila je voditeljica.