PROPADAJU PROJEKTI

Novi veliki udarac za Harryja i Meghan, hoće li zbog ovoga sve izgubiti?

VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 18:45

Umjesto garantiranih isplata, Harry i Meghan sada imaju takozvani "first-look" ugovor, sličan onome koji produkcijska kuća Baracka i Michelle Obame ima sa streaming divom. To u praksi znači da Netflix ima pravo prvi pogledati i odlučiti želi li financirati i producirati projekte koje im par ponudi. Ovakva promjena stavlja ih u znatno nesigurniji položaj, jer isplata sada ovisi isključivo o kvaliteti i privlačnosti njihovih ideja, a ne o slavi njihovih imena

Budućnost holivudske karijere princa Harryja i Meghan Markle čini se sve neizvjesnijom jer ključni projekti njihove produkcijske kuće Archewell Productions stoje "zaglavljeni u limbu", izazivajući zabrinutost u industriji. Najveću pažnju privlači filmska adaptacija bestselera Carley Fortune, "Meet Me At The Lake", za čija je prava Netflix navodno platio oko 2,8 milijuna eura još 2023. godine. Međutim, gotovo tri godine kasnije, projekt nije značajno napredovao. Prema izvorima iz Hollywooda, film još uvijek nema ni redatelja ni glumačku postavu, što je neuobičajeno dug period za razvoj ovakvog projekta. "Tri godine razvoja za ovakav film na Netflixu nije dobar znak", izjavio je jedan dobro upućeni izvor za Page Six, dodajući kako je cijela situacija ostavila holivudske insajdere "zbunjene".

Problematični status adaptacije romana "Meet Me At The Lake" nije usamljen slučaj. Slična sudbina zadesila je i drugi najavljeni projekt, adaptaciju romantičnog romana "The Wedding Date" autorice Jasmine Guillory. Iako je najavljen još u rujnu prošle godine, i taj je projekt i dalje službeno tek "u razvoju", bez ikakvih konkretnih informacija o početku produkcije. Dodatnu sjenu na njihove producentske sposobnosti baca i sudbina dokumentarca "Cookie Queen", koji je premijerno prikazan na prestižnom Sundance Film Festivalu i dobio pohvale kritike. Unatoč tome, film još uvijek nije osigurao distributera, a ni sam Netflix ga nije uvrstio u svoju ponudu, što postavlja pitanje o stvarnom utjecaju i pregovaračkoj moći para.

Ovi zastoji dolaze u ključnom trenutku za par, čiji je originalni petogodišnji ugovor s Netflixom, vrijedan stotinu milijuna dolara, istekao u rujnu 2025. godine i nije obnovljen u istom obliku. Umjesto garantiranih isplata, Harry i Meghan sada imaju takozvani "first-look" ugovor, sličan onome koji produkcijska kuća Baracka i Michelle Obame ima sa streaming divom. To u praksi znači da Netflix ima pravo prvi pogledati i odlučiti želi li financirati i producirati projekte koje im par ponudi. Ovakva promjena stavlja ih u znatno nesigurniji položaj, jer isplata sada ovisi isključivo o kvaliteti i privlačnosti njihovih ideja, a ne o slavi njihovih imena.

Iako je njihova dokumentarna serija "Harry & Meghan" iz 2022. godine postigla rekordan uspjeh i postala najgledaniji Netflixov dokumentarac u prvom tjednu prikazivanja, kasniji projekti nisu uspjeli ponoviti taj uspjeh. Dokumentarac "Polo" nije privukao značajniju pažnju, dok je lifestyle i kulinarska emisija Meghan Markle, "With Love, Meghan", otkazana nakon dvije sezone zbog niske gledanosti. Prema nekim izvješćima, emisija se nije uspjela plasirati ni među tisuću najgledanijih na platformi, što je bio jasan signal da brend Meghan Markle sam po sebi nije dovoljan za komercijalni uspjeh. "Ne znam koliko dugo traje ovaj novi ugovor, ali ako uskoro ne pokažu nešto konkretno, ne mogu zamisliti da će biti obnovljen", rekao je jedan izvor iz industrije.

Unatoč sve glasnijim kritikama i nagađanjima o krizi, izvori bliski Archewell Productionsu tvrde da je situacija pod kontrolom. Oni inzistiraju na tome da je nekoliko scenarističkih i nescenarističkih projekata u različitim fazama razvoja te da sve teče "normalnim kreativnim procesom". Naglašavaju i kako Archewell i dalje ima "pozitivan i suradnički" odnos s Netflixom, što su navodno potvrdili i izvori iz samog streaming diva. Prema njihovim tvrdnjama, dobar odnos s izvršnim direktorom Netflixa, Tedom Sarandosom, ostaje neupitan. Ipak, bez opipljivih rezultata i novih uspješnih projekata na ekranima, pritisak na vojvodu i vojvotkinju od Sussexa samo će rasti, a njihova holivudska budućnost ostat će glavna tema nagađanja.

