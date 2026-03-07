Naši Portali
POTRESNA ISPOVIJEST

Zvijezda BBC-jeve serije (28) umire: 'Ulazim u posljednju fazu života, rak se brzo proširio'

Finnian Garbutt
Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 20:45

Finnian Garbutt, mladi glumac iz popularne kriminalističke serije 'Hope Street', podijelio je s javnošću potresnu vijest o svojoj četverogodišnjoj borbi s rakom. Unatoč liječenju, bolest je rapidno napredovala, a 28-godišnjak se sada oprašta od publike i želi preostalo vrijeme posvetiti obitelji.

Sjevernoirski glumac Finnian Garbutt, najpoznatiji po ulozi policajca Ryana Powera u BBC-jevoj kriminalističkoj seriji "Hope Street", objavio je na svom Instagramu vijest koja je potresla njegove obožavatelje i kolege. U dirljivoj ispovijesti otkrio je da, nakon četverogodišnje borbe s rakom kože, ulazi u terminalnu fazu bolesti. "Pozdrav svima. Posljednjih mjesec dana trpio sam jake bolove u leđima i kuku. Moj onkološki tim primio me u bolnicu radi promatranja i nekoliko pretraga. Nažalost, nalazi su pokazali da je rak rapidno napredovao u mom tijelu i sada ulazim u posljednju fazu života", napisao je 28-godišnji glumac, čime je potvrdio najteže strahove.

Odluku da svoju situaciju podijeli s javnošću donio je, kako kaže, kako bi izbjegao teškoću objašnjavanja svakoj osobi pojedinačno. Sada kada je istina izašla na vidjelo, nada se da će moći u miru uživati u preostalom vremenu sa svojom "nevjerojatnom obitelji i prijateljima". U duhu svoje otvorenosti i vedrine, koja ga je krasila i tijekom najtežih trenutaka, pozvao je sve koji to žele da mu se pridruže. "Ako se netko želi naći na pivu, kavi ili jednostavno malo popričati, javite se pa ćemo pokušati to organizirati. Ljubav kao i uvijek, Finnian", zaključio je svoju objavu koja je izazvala lavinu poruka podrške.

Unatoč mračnoj dijagnozi koja ga prati već godinama, Garbutt je u svojoj objavi istaknuo kako je uspio ostvariti mnoge životne ciljeve. Njegova snaga i volja za životom vidljivi su u postignućima na koja je ponosan. "Otkako mi je dijagnosticirana bolest prije četiri godine, ostvario sam toliko toga – snimio sam 30 epizoda televizijske serije, dobio glavnu ulogu u filmu koji bi uskoro trebao izaći, kupio vlastitu kuću, oženio svoju najbolju prijateljicu i postao otac najnevjerojatnije djevojčice koja mi uvijek izmami osmijeh na lice", napisao je, aludirajući na suprugu Louise Agnew i kćerkicu Saoirse, koja mu je bila najveći izvor snage.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Finnian Garbutt
1/51

Garbuttova borba započela je krajem 2020. godine kada je iza desnog uha napipao kvržicu, isprva misleći da je riječ o bezopasnoj urasloj dlaci. Tek kada ga je njegov brijač upozorio da se kvržica znatno povećala, potražio je liječničku pomoć. U prosincu 2021. godine, u dobi od samo 25 godina, dijagnosticiran mu je treći stadij malignog melanoma. Rak se već proširio na vrat, zbog čega je u veljači 2022. podvrgnut iscrpljujućoj 12-satnoj operaciji tijekom koje su mu kirurzi uklonili primarni tumor i čak 75 limfnih čvorova s lica i vrata. Iako se hrabro borio, bolest je bila neumoljiva. U kolovozu 2024. godine stigla je nova poražavajuća vijest, rak je napredovao u četvrti, neizlječivi stadij. Ta je dijagnoza stigla samo dva tjedna prije nego što je njegova supruga Louise na svijet donijela njihovu kćer Saoirse. Čak i tada, Garbutt nije gubio nadu. "Imam puno povjerenje u svoj onkološki tim i revolucionarne mogućnosti liječenja. Provjeravajte svoju kožu, ako vam se nešto čini sumnjivo, idite na pregled. Ne prihvaćajte 'ne' kao odgovor", poručio je tada, pokazujući nevjerojatnu snagu u najtežim trenucima. Dolazak kćeri dao mu je novi smisao i motivaciju za borbu.

U jednom od ranijih intervjua za Belfast Live, Garbutt je iskreno progovorio o tome kako se osjećao kada su mu liječnici priopćili da bi mogao umrijeti. "Svijet mi se srušio. Bilo je to kao da su mi slučajno dijagnosticirali rak i greškom me liječili. Stalno su mi ponavljali koliko sam bolestan, da sam na korak od toga da postanem terminalni pacijent. Već sam se pomirio s činjenicom da ću umrijeti mlad. Moj obrambeni mehanizam bio je očekivati najgore", priznao je glumac. Tijekom svoje borbe postao je i glasan zagovornik rane detekcije raka, surađujući s humanitarnom organizacijom Action Cancer i apelirajući na mlade muškarce da ne ignoriraju promjene na tijelu.

