VIDEO Užas! Obožavateljica propala u pozornicu tijekom koncerta poznatog pjevača

Društvenim mrežama širi se snimka koncerta Machine Gun Kellyja, a jedna obožavateljica ovu večer sigurno će pamtiti cijeli život. I to ne po dobrome. Naime, jednoj obožavateljici dogodila se nezgoda te je upala u otvor na pozornici, no srećom čini se da je prošla bez ozljeda. Snimke incidenta s nastupa održanog u četvrtak, 5. ožujka, u londonskoj O2 Areni brzo su se proširile društvenim mrežama.

Glazbenik, pravog imena Colson Baker, tijekom izvedbe jedne pjesme pozvao je grupu obožavatelja da mu se pridruže na pozornici. Jedna od njih posebno se istaknula plešući ispred ostalih, no čini se da u zanosu nije primijetila otvor na pozornici te je upala u njega.

Iako se većina videa prekida odmah nakon pada, neke snimke pokazuju i što se dogodilo nakon toga. MGK je u tom trenutku izvodio svoju pjesmu "bloody valentine" te je, vidjevši što se dogodilo, odmah improvizirao stihove kako bi provjerio je li obožavateljica dobro.

"O moj Bože, čekaj!", uzviknuo je prije nego što je nastavio pjevati: "Ne mogu se sakriti / Stvarno se nadam da si dobro / Sve bih večeras dao / Kad bih samo mogao... Jesi li dobro?".

Obožavateljica se ubrzo vratila na pozornicu i potvrdila da je "dobro", nakon čega je nastavila plesati s ostatkom grupe do kraja pjesme.

Podsjetimo, američki glazbenik i glumac poznat kao MGK, jedna je od najpolarizirajućih figura moderne scene. Njegov put vodio ga je od pobjednika natjecanja u Harlemu i uspješnog repera do pop-punk ikone, a turbulentan privatni život neprestano ga drži pod svjetlima reflektora.