Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
problemi

Iznenadan potez posramljene Britney! Evo što je učinila nakon uhićenja, a sve je komentirao i njezin bivši suprug

FILE PHOTO: Singer Britney Spears arrives at the 2016 MTV Video Music Awards in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
07.03.2026.
u 17:45

Pop princeza je na profilu imala više od 42 milijuna pratitelja, a na njemu je dijelila razne snimke iz privatnog života, najčešće videa na kojima pleše po kući, ali čini se da je nakon ovog incidenta odlučila uzeti pauzu od društvenih mreža. Nakon vijesti o uhićenju, oglasio se i njezin menadžer

Vijest da je glazbenica Britney Spears (44) uhićena prošlog je tjedna obišla svijet. Naime, pjevačicu je u srijedu u 21:30 sati uhitila prometna patrola, a razlog uhićenja jest taj što je Spears vozila pod utjecajem opijata. Pjevačica je, prema evidenciji zatvorenika, puštena idući dan oko šest sati ujutro, a reakcije brojnih još dolaze. 

I sama Britney nakon ovog događanja odlučila se povući te napravila neočekivan korak. Pjevačica je deaktivirala svoj Instagram profil. Pop princeza je na profilu imala više od 42 milijuna pratitelja, a na njemu je dijelila razne snimke iz privatnog života, najčešće videa na kojima pleše po kući, ali čini se da je nakon ovog incidenta odlučila uzeti pauzu od društvenih mreža. Nakon vijesti o uhićenju, oglasio se i njezin menadžer.

- Ovo je nesretan i potpuno neoprostiv incident. Britney će poduzeti sve potrebne korake i poštovati zakon. Nadamo se da je ovo prvi korak prema dugo očekivanoj promjeni u njezinom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom razdoblju. Njezini sinovi provodit će vrijeme s njom, a njezini najbliži osmislit će plan kako bi joj osigurali potrebnu pomoć i stabilnost - rekao je.

Životna priča Britney Spears ledi krv! Problematična glazbenica borila se protiv skrbništva njezina oca nad njom
FILE PHOTO: Singer Britney Spears arrives at the 2016 MTV Video Music Awards in New York
1/25

Osim toga, sve je komentirao i Britney bivši suprug Sam Asghari poručivši kako svatko može pogriješiti. Gostujući na Fox Newsu, gdje je trebao govoriti o sukobu u Iranu, model i fitness trener rođen u Teheranu izravno je upitan što misli o uhićenju Britney Spears. "Trenutačno sam potpuno fokusiran na Iran", odgovorio je Asghari bez oklijevanja. Ipak, dodao je: "Kad je riječ o tome da ljudi griješe, to razumijem. Mislim da svatko zaslužuje privatnost. Nadam se da su mediji nešto naučili iz prošlosti i da će joj dati privatnost koja joj je potrebna."

Inače, ovom je incidentu prethodilo nekoliko objava koje su zabrinule njezine fanove. Pjevačica, koja je od studenog 2021. slobodna od skrbništva, prošlog je tjedna objavila provokativan video plesa. Dok je plesala uz pjesmu 'Rockabye' grupe Clean Bandit, pomaknuo joj se ljubičasti čipkasti bodi koji je nosila. Duboki izrez nije uspio zadržati njezine grudi na mjestu, pa je taj dio videa morala zamutiti prije objave.

Ključne riječi
Instagram uhićenje Sam Asghari Britney Spears showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Princ Harry i Meghan Markle u posjetu novozelandskoj kući u Londonu
PROPADAJU PROJEKTI

Novi veliki udarac za Harryja i Meghan, hoće li zbog ovoga sve izgubiti?

Umjesto garantiranih isplata, Harry i Meghan sada imaju takozvani "first-look" ugovor, sličan onome koji produkcijska kuća Baracka i Michelle Obame ima sa streaming divom. To u praksi znači da Netflix ima pravo prvi pogledati i odlučiti želi li financirati i producirati projekte koje im par ponudi. Ovakva promjena stavlja ih u znatno nesigurniji položaj, jer isplata sada ovisi isključivo o kvaliteti i privlačnosti njihovih ideja, a ne o slavi njihovih imena

Stephen Hibbert
SVI GA ZNAMO

Preminuo glumac koji se proslavio ulogom u Tarantinovu klasiku 'Pakleni šund'

Njegova najpoznatija uloga bila je ona "The Gimpa" u kultnom filmu "Pakleni šund" iz 1994. godine. U jednoj od najkontroverznijih i najanaliziranijih sekvenci filma, boksač Butch Coolidge (Bruce Willis) i mafijaški šef Marsellus Wallace (Ving Rhames) završavaju zarobljeni u podrumu bizarne zalagaonice. Vlasnici, Maynard i Zed, odlučuju se brutalno iživljavati nad njima, a kao uvod u horor, iz drvene kutije izvode misterioznu figuru odjevenu od glave do pete u crnu kožu, s kapuljačom i patentnim zatvaračem preko usta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!