Iznenadan potez posramljene Britney! Evo što je učinila nakon uhićenja, a sve je komentirao i njezin bivši suprug

Vijest da je glazbenica Britney Spears (44) uhićena prošlog je tjedna obišla svijet. Naime, pjevačicu je u srijedu u 21:30 sati uhitila prometna patrola, a razlog uhićenja jest taj što je Spears vozila pod utjecajem opijata. Pjevačica je, prema evidenciji zatvorenika, puštena idući dan oko šest sati ujutro, a reakcije brojnih još dolaze.

I sama Britney nakon ovog događanja odlučila se povući te napravila neočekivan korak. Pjevačica je deaktivirala svoj Instagram profil. Pop princeza je na profilu imala više od 42 milijuna pratitelja, a na njemu je dijelila razne snimke iz privatnog života, najčešće videa na kojima pleše po kući, ali čini se da je nakon ovog incidenta odlučila uzeti pauzu od društvenih mreža. Nakon vijesti o uhićenju, oglasio se i njezin menadžer.

- Ovo je nesretan i potpuno neoprostiv incident. Britney će poduzeti sve potrebne korake i poštovati zakon. Nadamo se da je ovo prvi korak prema dugo očekivanoj promjeni u njezinom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom razdoblju. Njezini sinovi provodit će vrijeme s njom, a njezini najbliži osmislit će plan kako bi joj osigurali potrebnu pomoć i stabilnost - rekao je.

Osim toga, sve je komentirao i Britney bivši suprug Sam Asghari poručivši kako svatko može pogriješiti. Gostujući na Fox Newsu, gdje je trebao govoriti o sukobu u Iranu, model i fitness trener rođen u Teheranu izravno je upitan što misli o uhićenju Britney Spears. "Trenutačno sam potpuno fokusiran na Iran", odgovorio je Asghari bez oklijevanja. Ipak, dodao je: "Kad je riječ o tome da ljudi griješe, to razumijem. Mislim da svatko zaslužuje privatnost. Nadam se da su mediji nešto naučili iz prošlosti i da će joj dati privatnost koja joj je potrebna."

Inače, ovom je incidentu prethodilo nekoliko objava koje su zabrinule njezine fanove. Pjevačica, koja je od studenog 2021. slobodna od skrbništva, prošlog je tjedna objavila provokativan video plesa. Dok je plesala uz pjesmu 'Rockabye' grupe Clean Bandit, pomaknuo joj se ljubičasti čipkasti bodi koji je nosila. Duboki izrez nije uspio zadržati njezine grudi na mjestu, pa je taj dio videa morala zamutiti prije objave.