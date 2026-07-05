Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANEGDOTA

Konobarica je pomislila da je trudna, a odgovor glumice Marijane Mikulić oduševio je pratitelje

Foto: Instagram
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 14:49

U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu Marijana je prepričala kako je izgledao njezin izlazak sa suprugom Josipom

Glumica Marijana Mikulić na Instagramu je podijelila fotografije s rijetkog izlaska sa suprugom Josipom, a uz njih je objavila iskrenu poruku koja je privukla veliku pozornost njezinih pratitelja. Glumica, koju publika poznaje po brojnim televizijskim ulogama i koja je javnost oduševila svojom monodramom "MARE #zenamajkaglumica", otkrila je da za ovu prigodu nije "ispeglala" ni kosu, ni haljinu, ni fotografije. – Rijetki dejtovi s mužem zaslužuju biti na feedu. Makar i u odjeći koja ne sakriva mane. Makar i neopeglanih fotki i kose. Živjeli – napisala je uz objavu. Posebnu pozornost privukla je anegdota iz restorana koju je također podijelila s pratiteljima. – Nisam bila za aperitiv pa je konobarica zaključila: "Vidim da je gospođa trudna." Nisam, samo imam trbuh. Neko gu*icu, neko glavu, eto ja trbuh – poručila je glumica u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu. Njezina objava ubrzo je prikupila brojne reakcije i komentare podrške. Pratitelji su joj poručili da je upravo zbog svoje iskrenosti i prirodnosti jedna od omiljenih domaćih glumica. 

"Nespeglana, s trbuhom, a opet predivna", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi komentirali: "Divni ste", "Volimo te" i "Najjača si". Marijana Mikulić i ranije je otvoreno govorila o privatnom životu, izazovima roditeljstva i svakodnevici svoje obitelji. Velik uspjeh ostvarila je i autobiografskom monodramom "Mare #ŽenaMajkaGlumica", u kojoj progovara o balansiranju obiteljskog i poslovnog života. Marijana je nedavno gostovala u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' gdje je otvoreno progovorila o odnosu sa suprugom i izazovima kroz koje su prolazili kao par. Priznala je kako je u jednom trenutku osjetila da više ne može sama nositi sav teret svakodnevice i obitelji.

''Ja sam bila ta koja je sve vukla i jednostavno sam ja u jednom trenu shvatila – pa nemam ni ja više snage vući sve, mene, tebe, djecu, kuću, puno. Daj ono malo'', rekla je te dodala da joj je posebno teško bilo kada je njezin suprug otišao u Njemačku. ''I to nas je nekako baš... I kad je on otišao u Njemačku, baš je bilo preteško, ali nakon toga smo se nekako, ono, sjeli smo, skupili se kao – je l’ idemo mi dalje ili ne idemo'', ispričala je. Istaknula je i da su odlučili otvoreno razgovarati o budućnosti i pokušati ponovno pronaći jedno drugo.

FOTO Velika fotogalerija! Pogledajte najbolje fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
1/73

*uz pomoć AI

Ključne riječi
showbiz Instagram suprug spoj Marijana Mikulić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Modni editorijal s Ivanom Mišerić
OTVORILA NAM JE DUŠU

Iza osmijeha naše radijske zvijezde krije se teška priča: Ivana Mišerić prvi put iskreno o svemu

U razgovoru s Ivanom Mišerić dotaknuli smo se najvažnijih i najosobnijih trenutaka njezina života, od teških gubitaka i emocionalnih izazova do načina na koji se s njima nosila kroz godine. Otvoreno je govorila o procesima koji su ju oblikovali i o snazi koju je postupno gradila u svakodnevici. Poseban dio razgovora odnosi se na njezin privatni život, gdje je progovorila o ljubavi, zarukama i novom životnom poglavlju koje joj donosi stabilnost i mir.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!