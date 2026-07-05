VIDEO Oženio se pjevač Jure Brkljača, njegov otac podijelio je snimke s vjenčanja, pogledajte atmosferu

Pjevač Jure Brkljača oženio se ovog vikenda, a njegov otac Mirko na društvenim je mrežama podijelio nekoliko videa koji su dočarali veličanstvenu atmosferu s vjenčanja. Ispod videa koje je objavio na društvenim mrežama zaredale su se čestitke i lijepe želje za mladence. Jure Brkljača svoj privatni život se trudi držati podalje od javnosti, a nakon što se saznalo da se zaručio, nije bio voljan previše otkrivati o svojoj odabranici Luciji. ‘Osvojila me svojom energijom, ljepotom, dobrotom… Teško je to sada reći. Najviše dobrotom i ljepotom’, rekao je prošle godine u razgovoru za Story. Da se zaručio s Lucijom saznalo se krajem 2024. godine, a godinu dana prije zaruka nije htio javno otkrivati puno o svom ljubavnom životu.

"Ne volim puno pričati o privatnom životu. Kad bude vrijeme za to onda ćete i vi znati" izjavio je tada i otkrio što ga privlači kod djevojaka. "Bitno mi je da je plava, smeđa ili crna. Šalu na stranu, mislim da je najvažnije da ima neku karizmu, naravno i ljepota je bitna. Volim da je normalna, da je dobra i to je to. Nisam ja jako zahtjevan, ali mora imati ono nešto to je najvažnije", poručio je pjevač iz Zadra. Šira javnost upoznala je Jure zahvaljujući HRT-ovom showu "The Voice Hrvatska". Mladić čiji je glas u prvoj sezoni ovog showa očarao sve mentor kada su čuli njegovu izvedbu “Broda u boci” od Olivera Dragojevića i svi su htjeli Juru Brkljaču u svom timu.

Bio je to početak glazbene priče glazbenika koji svojim pjesmama, a mahom su to balade, sada već suvereno osvaja glazbenu scenu. Početkom ove godine otkrio je kako ima zdravstvenih problema i javio se iz bolnice. "Mala pauza zbog zahvata tj. operacije uha. Pozz iz KBC SM. Poželite mi sriću", napisao je tada, dodavši s optimizmom: "Nakon operacije imat ću još bolji sluh pa se ponovo družimo!". Ova iskrena objava odmah je izazvala lavinu reakcija njegovih pratitelja, kolega i prijatelja.