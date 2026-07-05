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VELIKA OBITELJ

FOTO Slaven Bilić ima propali brak iza sebe, 15 godina mlađu partnericu, ali i petero djece

Zagreb/Split: Slaven Bili? sa suprugom Andrijanom, 2002., 2004.
Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 20:30

Bilić je sreću pronašao s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Njihova veza započela je još 2008. godine, nakon što su se upoznali na Krku. Ivana je tada bila studentica turizma.

Slaven Bilić godinama je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog nogometa. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije, nekadašnji nogometaš i trener s međunarodnom karijerom, javnosti je ostao zanimljiv ne samo zbog sportskih rezultata, nego i zbog prepoznatljive karizme, izravnosti i načina na koji govori o nogometu. Posljednjih mjeseci ponovno je privukao pozornost i izvan trenerskog posla, zahvaljujući serijalu "(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem", u kojem razgovara s nekim od najvećih sportskih imena. Među njegovim gostima bili su Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Janica Kostelić, Luka Modrić, Goran Ivanišević, Nikola Karabatić i Željko Obradović, a razgovori su izazvali velik interes gledatelja. No, osim profesionalnog puta, javnost je godinama zanimala i njegova privatna strana. Bilić je sreću pronašao s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Njihova veza započela je još 2008. godine, nakon što su se upoznali na Krku. Ivana je tada bila studentica turizma, a mediji su u to vrijeme pisali kako njezini roditelji navodno nisu bili oduševljeni time što je Slaven javno eksponirana osoba.

Unatoč razlici u godinama i činjenici da im javnost u početku nije predviđala dug vijek, njihova veza opstala je više od desetljeća. Zajedno imaju tri kćeri, a Bilić je i prije Ivane imao obitelj. S bivšom suprugom Andrijanom, pravnicom i sveučilišnom profesoricom, ima sina Lea i kći Alani. Andrijana Bilić oduvijek je izbjegavala medijsku pozornost. Rijetko se pojavljivala na javnim događajima s bivšim suprugom, a i nakon razvoda ostala je samozatajna. Slaven i Andrijana razveli su se 2007. godine, nakon 14 godina braka, no i nakon razlaza nastojali su zadržati korektan odnos, prije svega zbog djece.

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Zagreb/Split: Slaven Bili? sa suprugom Andrijanom, 2002., 2004.
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Njihova priča počela je još u studentskim danima. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja Ive Kuzzija, koji im je 1993. godine bio i vjenčani kum. Andrijana je svojedobno otkrila da joj se Slaven svidio već pri prvom susretu. – Slaven mi se odmah svidio jer je povučen i smiren. Tada je bio student treće godine prava – ispričala je u jednom intervjuu. Prije nego što su se skrasili u Splitu, par je živio u Njemačkoj i Engleskoj. Andrijana je, prema ranijim medijskim napisima, razmišljala o studiju medicine, no zbog životnih okolnosti i Slavenove nogometne karijere na kraju je upisala Pravni fakultet u Splitu. Upravo je ondje izgradila akademsku karijeru. Doktorirala je 26. ožujka 2012. godine na Pravnom fakultetu u Splitu, a u razgovoru za Večernji list te je godine govorila o radu na doktoratu, ali i o tome kako je taj uspjeh doživjela mirno i bez velike euforije. – Samo istraživanje za doktorski rad trajalo je otprilike dvije godine, ali nisam se bavila samo time. U međuvremenu sam u koautorstvu napisala i knjigu ''Međunarodno radno pravo''. Onog trenutka kada sam napisala rad i dobila pozitivne recenzije, meni je to bila gotova stvar pa na promociji nisam bila euforična, bio je to samo formalan čin – rekla je tada.

Zagreb: Slaven Bili? i Ivana ?eldum na Cvjetnom ispijali kavu
11.02.2011.,Zagreb - Nakon pobjede vatrenih u prijateljskom ogledu u Puli, izbornik Slaven Bilic i njegova djevojka Ivana Djeldum stigli su u Zagreb, te se druzili na Cvjetnom trgu. rPhoto: HaloPix/PIXSELL
Foto: STR-0012/HALOPIX

Doktorat nije slavila glamurozno, nego u obiteljskom okruženju, uz djecu, roditelje i prijatelje. – Proslavili smo kod mene, kod kuće. Djeci, roditeljima i prijateljima pripremila sam riblju večeru. Ma znate što, kada se čovjek iscrpi poslom, najbolje je opustiti se onim što ne radi svaki dan. Tako i ja poslije promocije posljednja dva tjedna uživam s djecom, puno šećemo po prirodi, pišemo skupa domaće zadaće i nakuhavam. To mi je veliki gušt – objasnila je tada doktorica znanosti Andrijana Bilić. Djeca su je tada nagradila simboličnim poklonima – kći Alani kupila joj je čokoladicu, a sin Leo knjigu. U istom razgovoru osvrnula se i na odnos s bivšim suprugom. – Bivši suprug čestitao mi je na doktoratu. U dobrim smo odnosima. Ja se veselim njegovim uspjesima i ne vidim razloga zašto ne bi bilo i obratno – rekla je tada.

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Zagreb/Split: Slaven Bili? sa suprugom Andrijanom, 2002., 2004.
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Andrijana Bilić danas predaje na Pravnom fakultetu u Splitu, gdje je navedena kao redovita profesorica, pisali smo ranije. Bavi se znanstvenim radom, a među njezinim objavljenim radovima je i onaj iz područja radnog prava, pod naslovom "Očuvanje radnih mjesta u vrijeme krize izazvane pandemijom COVID-a 19", koji je napisala u koautorstvu s Domagojem Mokrovićem. Slaven Bilić, s druge strane, privatni život i dalje nastoji držati daleko od javnosti. Iako se njegovo ime tijekom godina povremeno povezivalo s poznatim domaćim ženama, takve priče nikada nisu bile potvrđene. Danas je u dugogodišnjoj vezi s Ivanom Đeldum, s kojom ima tri kćeri, dok s bivšom suprugom Andrijanom ima dvoje djece.

Ključne riječi
izbornik trener nogomet Ivana Đeldum andrijana bilić Slaven Bilić showbiz

Komentara 4

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ŠL
Šleger
20:54 05.07.2026.

Ne želimo jugoslavena Bilića za izbornika!

OX
oxymoron
21:04 05.07.2026.

Bilicu bi bilo bolje da ga mediji ovoliko ne forsiraju jer Hrvati najmanje vjeruju medijima. Olic je bolji kandidat.

ZO
Zonasumraka4
20:59 05.07.2026.

Kako mediji vec guraju svog miljenika...njima je najvažnije da Thompson vise ne bude zaštitni znak reprezentacije , a u Bilicu vide idealnu šansu... medutim ništa od toga, ili Dalic ostaje ili dolazi netko koga Dalic preporuči na žalost jugica...Bilic je bio, imao svoju šansu sa tada mladim igračima, uspio je uvesti neke mlade igrače, danas ok ve na odlasku, i to je sve...karizme,niti rezultata gdje god je bio nema....

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