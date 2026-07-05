FOTO Slaven Bilić ima propali brak iza sebe, 15 godina mlađu partnericu, ali i petero djece

Slaven Bilić godinama je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog nogometa. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije, nekadašnji nogometaš i trener s međunarodnom karijerom, javnosti je ostao zanimljiv ne samo zbog sportskih rezultata, nego i zbog prepoznatljive karizme, izravnosti i načina na koji govori o nogometu. Posljednjih mjeseci ponovno je privukao pozornost i izvan trenerskog posla, zahvaljujući serijalu "(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem", u kojem razgovara s nekim od najvećih sportskih imena. Među njegovim gostima bili su Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Janica Kostelić, Luka Modrić, Goran Ivanišević, Nikola Karabatić i Željko Obradović, a razgovori su izazvali velik interes gledatelja. No, osim profesionalnog puta, javnost je godinama zanimala i njegova privatna strana. Bilić je sreću pronašao s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Njihova veza započela je još 2008. godine, nakon što su se upoznali na Krku. Ivana je tada bila studentica turizma, a mediji su u to vrijeme pisali kako njezini roditelji navodno nisu bili oduševljeni time što je Slaven javno eksponirana osoba.

Unatoč razlici u godinama i činjenici da im javnost u početku nije predviđala dug vijek, njihova veza opstala je više od desetljeća. Zajedno imaju tri kćeri, a Bilić je i prije Ivane imao obitelj. S bivšom suprugom Andrijanom, pravnicom i sveučilišnom profesoricom, ima sina Lea i kći Alani. Andrijana Bilić oduvijek je izbjegavala medijsku pozornost. Rijetko se pojavljivala na javnim događajima s bivšim suprugom, a i nakon razvoda ostala je samozatajna. Slaven i Andrijana razveli su se 2007. godine, nakon 14 godina braka, no i nakon razlaza nastojali su zadržati korektan odnos, prije svega zbog djece.

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Njihova priča počela je još u studentskim danima. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja Ive Kuzzija, koji im je 1993. godine bio i vjenčani kum. Andrijana je svojedobno otkrila da joj se Slaven svidio već pri prvom susretu. – Slaven mi se odmah svidio jer je povučen i smiren. Tada je bio student treće godine prava – ispričala je u jednom intervjuu. Prije nego što su se skrasili u Splitu, par je živio u Njemačkoj i Engleskoj. Andrijana je, prema ranijim medijskim napisima, razmišljala o studiju medicine, no zbog životnih okolnosti i Slavenove nogometne karijere na kraju je upisala Pravni fakultet u Splitu. Upravo je ondje izgradila akademsku karijeru. Doktorirala je 26. ožujka 2012. godine na Pravnom fakultetu u Splitu, a u razgovoru za Večernji list te je godine govorila o radu na doktoratu, ali i o tome kako je taj uspjeh doživjela mirno i bez velike euforije. – Samo istraživanje za doktorski rad trajalo je otprilike dvije godine, ali nisam se bavila samo time. U međuvremenu sam u koautorstvu napisala i knjigu ''Međunarodno radno pravo''. Onog trenutka kada sam napisala rad i dobila pozitivne recenzije, meni je to bila gotova stvar pa na promociji nisam bila euforična, bio je to samo formalan čin – rekla je tada.

11.02.2011.,Zagreb - Nakon pobjede vatrenih u prijateljskom ogledu u Puli, izbornik Slaven Bilic i njegova djevojka Ivana Djeldum stigli su u Zagreb, te se druzili na Cvjetnom trgu. rPhoto: HaloPix/PIXSELL Foto: STR-0012/HALOPIX

Doktorat nije slavila glamurozno, nego u obiteljskom okruženju, uz djecu, roditelje i prijatelje. – Proslavili smo kod mene, kod kuće. Djeci, roditeljima i prijateljima pripremila sam riblju večeru. Ma znate što, kada se čovjek iscrpi poslom, najbolje je opustiti se onim što ne radi svaki dan. Tako i ja poslije promocije posljednja dva tjedna uživam s djecom, puno šećemo po prirodi, pišemo skupa domaće zadaće i nakuhavam. To mi je veliki gušt – objasnila je tada doktorica znanosti Andrijana Bilić. Djeca su je tada nagradila simboličnim poklonima – kći Alani kupila joj je čokoladicu, a sin Leo knjigu. U istom razgovoru osvrnula se i na odnos s bivšim suprugom. – Bivši suprug čestitao mi je na doktoratu. U dobrim smo odnosima. Ja se veselim njegovim uspjesima i ne vidim razloga zašto ne bi bilo i obratno – rekla je tada.

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Andrijana Bilić danas predaje na Pravnom fakultetu u Splitu, gdje je navedena kao redovita profesorica, pisali smo ranije. Bavi se znanstvenim radom, a među njezinim objavljenim radovima je i onaj iz područja radnog prava, pod naslovom "Očuvanje radnih mjesta u vrijeme krize izazvane pandemijom COVID-a 19", koji je napisala u koautorstvu s Domagojem Mokrovićem. Slaven Bilić, s druge strane, privatni život i dalje nastoji držati daleko od javnosti. Iako se njegovo ime tijekom godina povremeno povezivalo s poznatim domaćim ženama, takve priče nikada nisu bile potvrđene. Danas je u dugogodišnjoj vezi s Ivanom Đeldum, s kojom ima tri kćeri, dok s bivšom suprugom Andrijanom ima dvoje djece.