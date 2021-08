Tia Mamić iznenadila pratitelje i pokazala novu tetovažu na ruci, jasno je kome je posvećena

Zgodna zagrebačka poduzetnica Tia Mamić (36) na Instagramu je otkrila da ima novu tetovažu. Supruga Marija Maića i snaha Zdravka Mamića tetovirala je slovo D sa srcem, a tetovažu je čini se posvetila sinu Dominicu, dok je video na Storyju objavila uz pjesmu My Child grupe The McAuley Boys, što u prijevodu znači moje dijete.

Foto: Instagram

Tia je Dominica dobila u braku s košarkašem Chrisom Warrenom.

Foto: Instagram

Nije tajna da je nakon rastanka ostala u dobrim odnosima s ocem svog djeteta. Zajedničku skrb oba roditelja o djetetu poštuje i njezin sadašnji suprug Mario Mamić s kojim je prije nekoliko godina našla sreću i skrasila se u Zagrebu. Iako rijetko govori o ljubavnom životu, jednom je medijima rekla o odnosu s Marijem:

"Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to - to", rekla je Tia.

