Thompsonova supruga Sandra uputila dirljiv apel: 'Molimo vas tko može da pomogne'

TOM HANKS

Omiljeni hollywoodski glumac slavi 69. rođendan. Ljubavna priča s njegovom suprugom je poput prave bajke

Kao i svaki dugogodišnji brak, i njihov je bio na kušnji. Najteži trenutak dogodio se 2015. godine, kada je Riti dijagnosticiran rak dojke. Prošla je kroz dvostruku mastektomiju, a Tom je cijelo vrijeme bio uz nju. "Nikad ne znate kako će vaš supružnik reagirati u takvoj situaciji. Bila sam toliko zadivljena, oduševljena brigom koju mi je suprug pružio... tko bi rekao da će vas to još više zbližiti", rekla je za The New York Times