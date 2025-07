Naša glumica objavila je emotivni video s majkom, za to je imala poseban povod

Svestrana glumica i pjevačica Tara Thaller (27) rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no kada to učini, izazove veliko zanimanje javnosti. Nedavno je na svom Instagram profilu otkrila djelić obiteljske intime, objavivši fotografiju na kojoj pozira s majkom i mlađom sestrom, a sada je na Instagram Storyju majci i čestitala rođendan. Ovo nije prvi put da je Tara podijelila uspomenu s majkom. Prije nekog vremena objavila je i staru fotografiju s vlastite maturalne večeri, snimljenu ispred jednog zagrebačkog hotela. Na njoj poziraju zagrljene i sretne, obje u tamnim kratkim haljinama i sandalama na punu petu, a Tara je svoj izgled zaokružila elegantnim crnim šeširom. "Povratak u prošlost. Mama i ja na mojoj maturalnoj večeri", napisala je tada, dajući uvid u njihov blizak odnos koji traje godinama. Upravo je ta fotografija bila jedna od prvih prilika da javnost vidi ženu od koje je naslijedila prepoznatljive crte lica i karizmu.

Iza osmijeha i uspješne karijere krije se priča o odrastanju u velikoj i dinamičnoj obitelji koja je Taru naučila najvažnijim životnim lekcijama. Odrasla je s petero braće i sestara, a razvod roditelja, kako je sama priznala, dobro je podnijela i na nju je utjecao više nego što je svjesna. "Super je da sam kao dijete imala stariju sestru, mlađeg brata za početak, igrali smo se, nikad mi nije bilo dosadno. Naučila sam dijeliti, nikad nismo bili bogati, nekad nam je i manjkalo novca i onda naučiš cijeniti neke stvari", ispričala je jednom prilikom. Kasnije je iz novih brakova svojih roditelja dobila još troje braće i sestara, čime se obitelj proširila na ukupno šestero djece. "Nekome to možda izgleda kaotično, ali zahvalna sam na tome svemu. Jako sam sretna što imam veliku obitelj, nikad neću biti sama", zaključila je Tara, ističući kako prema mlađima osjeća zaštitnički odnos.

Ta obiteljska povezanost i snaga koju iz nje crpi zasigurno su joj pomogle na putu do uspjeha. Javnost ju je upoznala kroz zapaženu ulogu u HBO-ovoj seriji "Uspjeh", a svoj talent potvrdila je pobjedom u showu "Zvijezde pjevaju" s Dinom Jelusićem te sudjelovanjem u "Plesu sa zvijezdama". Zanimljivo je da je rođena kao Tara Filipović, no nakon prve filmske uloge odlučila je uzeti prezime svoje prabake – Thaller, čime je još jednom pokazala koliko joj je važna obiteljska baština.

Osim karijere, njezin privatni život također je bio pod povećalom javnosti. Iza sebe ima brak s bosanskohercegovačkim glazbenikom i glumcem Farisom Pinjom, koji je potrajao svega godinu i pol dana. Njihov razvod bio je medijski popraćen, a Faris je za Večernji list potvrdio da su se razišli bez gorčine. "Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili", izjavio je tada, dodavši kako bivšoj supruzi želi sve najbolje.

Nedugo nakon razvoda, u ljeto 2023. godine, Tara je potvrdila vezu s plesačem Mateom Cvetnićem, koji joj je bio mentor u showu "Ples sa zvijezdama". Odmah su krenule glasine da je upravo on bio razlog raspada braka, no glumica je to odlučno demantirala. "U pitanju su bili drugi razlozi. Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više", objasnila je za Gloriju. Priznala je da situacija nije bila idealna, ali da su osjećaji bili prejaki. "Sretna sam što sam poslušala svoje osjećaje i srce", poručila je Tara, koja danas s Mateom djeluje sretnije no ikad, a par navodno planira i zajedničke poslovne projekte.