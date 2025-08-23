Naši Portali
FOTO Sandi Cenov podijelio fotografiju sa suprugom koju rijetko viđamo! Uživali su u ljetu

23.08.2025.
u 09:39

'Predivan par', 'Žena izgleda fenomenalno', 'Top ljudi', pisali su fanovi.

Glazbenik Sandi Cenov nije od onih koji se često javljaju na društvenim mrežama, no kada to učini posebno oduševi obožavatelje. Ovog puta objavio je fotografiju sa suprugom Ilinom koju rijetko viđamo, a par je uživao na moru. 
- Tradicionalne fotke nas dvoje pred kraj ljeta... Da se vidi da se i plivalo, a ne samo sunčalo - poručio je na Instagramu, a komentari su se odmah počeli nizati... 'Predivan par', 'Žena izgleda fenomenalno', 'Top ljudi', pisali su fanovi.

Podsjetimo, Ilina i Sandi proslavili su 18. godišnjicu braka, a njihova priča o ljubavi odiše posebnim skladom i zajedništvom. U intervjuu povodom te obljetnice, Ilina je podijelila svoju filozofiju o uspješnom braku, otkrivajući tajne koje drže njihov odnos snažnim kroz gotovo dva desetljeća. "Ja mislim da je tajna da se jako dobro poklopite od početka, znači dosta sličnih pogleda na svijet, interesa nekakvih i to. A onda puno razumijevanja, ljubavi, truda i to sve skupa. I ono što, recimo, kod nas dvoje funkcionira – mi smo operirani od ljubomore, znači ljubomora nula. Mislim da je to zapravo dosta bitan korak, tako da to bi bio naš recept," iskreno je rekla Ilina.

Par je poznat po tome što svoj odnos temelji na dubokom povjerenju, međusobnoj podršci i razumijevanju. Ilina, kao uspješna odvjetnica, i Sandi, kao etablirani glazbenik, učestalo govore o ravnoteži između profesionalnih obveza i obiteljskog života. Njihova ljubavna priča započela je jednostavno, ali bogata je trenucima koje dijele zajedno – od zajedničkih putovanja do svakodnevnih obiteljskih trenutaka koji su im najdraži. Na koncertu, gdje su svi zajedno uživali u energiji Severininih hitova, Zara je pokazala koliko je bliska sa svojim roditeljima. Ta povezanost odraz je obiteljske atmosfere koju su Ilina i Sandi brižljivo gradili tijekom godina.
Sandi i Ilina Cenov inspiracija su mnogima, a njihova priča podsjeća na važnost ljubavi, povjerenja i otvorene komunikacije. Njihov život, bogat zajedničkim trenucima, potvrda je da su obitelj i partnerstvo temelj sretnog i ispunjenog života.

FOTO Sandi Cenova slavi 57. rođendan, pogledajte kako se mijenjao kroz godine
