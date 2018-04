The Frajle nastupile u rasprodanom Lisinskom!

Zagreb i The Frajle vole se javno. To je činjenica koja je već dobro poznata i koja se osjeti pri svakom gostovanju The Frajli u Zagrebu, a tako je bilo i sinoć kada su Frajle održale koncert u rasprodanoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Zanimljivo je napomenuti da je jučerašnji koncert naziva „Ljubav na dar“ rasprodan mjesec dana unaprijed, nakon čega je zakazan još jedan koncert u istoj dvorani, 7. svibnja.

The Frajle uspijevaju nešto uistinu posebno - na jednom koncertu držati publiku na nogama, zainteresiranom, nasmijanom i raspjevanom skoro 3 sata!

Publika je jučer po prvi put imala priliku čuti uživo pjesme s albuma „Ljubav na dar“ koje su Frajle izdale prije godinu dana. Pjesme s albuma očito su našle svoje mjesto u srcima publike jer je pjevanje 'u glas' počelo već s prvom pjesmom „Ljubav na dar“ a nastavilo se sve do kraja koncerta.

Foto: Nikola Knežević

Frajle su u nešto manje od tri sata otpjevale sve omiljene pjesme koje su obilježile 9 godina njihovog postojanja, a publika ih je mogla doživjeti u malo drugačijem izdanju, s gudačkim kvartetom i proširenim bendom, dok su neke stare pjesme zaživjele u potpuno novim aranžmanima.

Raspoložena publika pjevala je s bendom, ustajala na noge, pljeskala, smijala se i pratila tempo, bilo da se radilo o autorskim pjesmama Frajli poput „Ich Liebe Dich“, „Štiklice“ ili „Ljubi,ljubi“ ili poznatim hitovima kao „Nedostaješ mi ti“, „Tišina“, „Zar je voljeti grijeh“ ili „Meni trebaš ti“ koji su doveli atmosferu do vrhunca.

Iznenađenje za publiku bilo je gostovanje poznate glazbenice Vanne koja je s Frajlama otpjevala svoj hit „Ako je vrijedilo išta“, nakon čega su Frajle otpjevale pjesmu „Ne idi“ koju je Vanna napisala upravo za njih.

Foto: Nikola Knežević

Zavodljive i razigrane melodije, dojmljiva scenografija i rasvjeta te šarmantna i opuštena interakcija s publikom obilježila je večer a nasmijana lica na izlasku iz dvorane, nakon tri sata zbornog pjevanja, dokaz su da se jučer u Zagrebu dogodilo nešto uistinu posebno.

Novo druženje The Frajli i zagrebačke publike zakazano je za ponedjeljak, 7. svibnja, kada će se frajlovska glazbena čarolija, sigurni smo, ponoviti.