Umrla je sama i zaboravljena: Bila je jedna od najljepših jugoslavenskih glumica, a život je tragično okončala okružena špricama

Da je nije snašla tragična sudbina, glumica Sonja Savić ove godine u rujnu bi proslavila 64. rođendan. Sonja je bila jedna od od najvećih glumačkih zvijezdi bivše Jugoslavije. Mnogi je i danas pamte po bezvremenskoj ljepoti, ali i talentu koji je počela pokazivati još kao vrlo mlada djevojka.

Glumom se počela baviti kad joj je bilo 16 godina, a tijekom karijere odigrala je više od 50 filmskih uloga, među kojima su i one u filmovima "Život je lep" za koji je nagrađena na filmskom festivalu u Veneciji, "Balkanski špijun", "Mi nismo anđeli" i brojni drugi... Poznata je i po ulozi u popularnoj TV seriji ''Vratit će se rode'' u kojoj je odigrala lik Darinke.

Publika ju je obožavala pa i ne čudi što je njezina tragična sudbina mnoge zavila u crno. Sonja je pronađena mrtva u stanu svojih roditelja 23. rujna 2008. godine u 48. godini života. Obdukcija je pokazala da je nesretna glumica preminula od predoziranja heroinom. Njezinu smrt prijavio je njezin tadašnji partner koji je s njom bio u stanu, a unatoč brzoj reakciji hitne pomoći glumici nije bilo spasa. Djelatnike hitne pomoći navodno je šokirao prizor koji su zatekli u stanu koji je bio u potpunom kaosu. Na podu su pronađene šprice s pomoću kojih su se glumica i njezin partner drogirali, a osim jednog madraca na podu u stanu nije bilo nikakvog namještaja.

Posljednjih godina života Savić se povukla u sebe i sve se manje bavila glumom. Navodno je patila za svojom generacijom i članovima kultne rock-grupe EKV. Često je smatrala da je zanemarena i nedovoljno shvaćena na srpskoj sceni. U jednom od posljednjih intervjua prije smrti koji je dala za emisiju ''Balkanskom ulicom'' rekla je da je njezin ideal kratka i vesela smrt budući da joj je život izgubio smisao jer nije osnovala obitelj i produljila svoju lozu. Njezina najveća ljubav bio je jazz glazbenik Vlajko Lalić, no razdvojila ih je tragična sudbina. Sonja je imala samo 15 godina kada je upoznala Lalića, a njegova prerana smrt bacila ju je u ponor.

"Dok sam bila mlada, često sam zamišljala da ću biti u braku i imati obitelj s čovjekom kojeg beskrajno volim i kome ću se posvetiti. Imala sam veliku ljubav. Otkako je on otišao iz mog života, kad sam imala dvadeset devet godina, sebe smatram udovicom”, kazala je svojedobno Sonja o Vlajku koji se 1989. godine utopio na jedrenju.

Sonja Savić danas počiva na groblju u selu Donja Gorevnica, nedaleko od Mrčajevaca. Nesretna glumica pokopana je u rodnom selu svog oca 25. rujna 2008. godine, a na sprovodu nije bio nitko od njezinih kolega. Unatoč tome što je svojim ulogama zadužila jugoslavensku kinematografiju, otišla je sama i zaboravljena.