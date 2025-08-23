Rekoder je Gates, a Spielbergov predbračni ugovor bio je napisan na salveti i koštao ga 100 milijuna dolara

Kada se ugase svjetla reflektora, a privatni životi zvijezda postanu predmetom javne rasprave, brakorazvodne parnice pretvaraju se u financijske spektakle s ulozima koji se mjere u milijardama. Dokaz tome su najskuplji razvodi u povijesti, koji su redefinirali pojam "skupog prekida". Na samom vrhu liste nalazi se razvod suosnivača Microsofta Billa Gatesa i njegove supruge Melinde 2021. godine. Nakon 27 godina braka, par se razišao, a Melinda je, prema procjenama, dobila imovinu vrijednu nevjerojatnih 76 milijardi dolara, odnosno oko 70 milijardi eura. Iako su detalji nagodbe ostali tajni, ova podjela imovine postala je najskuplja u povijesti, nadmašivši čak i razvod osnivača Amazona Jeffa Bezosa i MacKenzie Scott. Njihov kraj braka 2019. godine rezultirao je nagodbom od 38 milijardi dolara (oko 35 milijardi eura) u dionicama Amazona za MacKenzie, što ju je preko noći pretvorilo u jednu od najbogatijih žena svijeta i istaknutu filantropkinju koja je veći dio svog bogatstva odlučila donirati u dobrotvorne svrhe.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL

Razvod Bezosa i Scott bio je posljedica njegove afere s televizijskom voditeljicom Lauren Sanchez, a parnica je riješena iznenađujuće brzo i prijateljski, barem za javnost. Budući da nisu imali predbračni ugovor, MacKenzie je po zakonu države Washington imala pravo na polovicu zajedničke imovine, no odlučila je uzeti manji udio kako ne bi ugrozila Bezosovu kontrolu nad kompanijom i time potencijalno naštetila vrijednosti dionica. Osim dionica, dobila je i nekoliko luksuznih nekretnina, uključujući dva imanja na Beverly Hillsu, koja je kasnije donirala kalifornijskoj zakladi za pomoć zajednici, potvrđujući svoju posvećenost humanitarnom radu. Ovaj potez pokazao je kako posljedice razvoda mogu imati i pozitivan utjecaj, pretvarajući osobni krah u priliku za globalno dobročinstvo.

Puno prije tehnoloških mogula, Hollywood je postavio standarde za skupe razvode. Jedan od najpoznatijih primjera je onaj glumca Mela Gibsona i Robyn Moore, koji su se razveli 2011. nakon 31 godine braka i sedmero djece. Robyn je dobila polovicu Gibsonovog bogatstva, procijenjenog na vrtoglavih 425 milijuna dolara (oko 390 milijuna eura), što je u to vrijeme bio najskuplji razvod u povijesti Hollywooda. Uzrok je bila Gibsonova veza s ruskom pijanisticom Oksanom Grigorievom. Slično dramatičan bio je i razvod medijskog magnata Ruperta Murdocha i njegove supruge Anne 1999. godine. Nakon 32 godine braka, Anna je dobila 1,7 milijardi dolara (oko 1,56 milijardi eura), a Murdoch se samo 17 dana nakon finalizacije razvoda oženio svojom novom partnericom Wendi Deng.

Svijet sporta također nije imun na financijski razorne prekide. Skandal koji je uništio imidž "čistog" sportaša Tigera Woodsa rezultirao je i jednim od najskupljih razvoda. Nakon što su otkrivene njegove brojne afere, supruga Elin Nordegren razvela se od njega 2010. godine, dobivši nagodbu procijenjenu na oko 110 milijuna dolara (oko 101 milijun eura) i njihovu vilu na Floridi. Ništa manje buran nije bio ni kraj braka košarkaške legende Michaela Jordana i Juanite Vanoy 2006. godine. Nakon 17 godina braka, Juanita je dobila tada rekordnih 168 milijuna dolara (oko 155 milijuna eura), čime je njihov razvod postao najskuplji celebrity prekid svog vremena. Jordan je preuzeo potpuno vlasništvo nad njihovim imanjem u Highland Parku, koje je kasnije godinama pokušavao prodati.



Ponekad sudbinu braka i bankovnog računa ne odlučuje samo nedostatak ljubavi, već i pravni dokumenti – ili njihov nedostatak. Legendarni redatelj Steven Spielberg to je naučio na teži način. Njegov predbračni ugovor s prvom suprugom Amy Irving navodno je bio napisan na salveti, što sud nije priznao kao valjan dokument. Zbog toga ga je njihov razvod 1989. godine, nakon samo četiri godine braka, koštao 100 milijuna dolara (oko 92 milijuna eura). Slično je prošao i Kevin Costner, čiji je razvod od Cindy Silve 1994. godine stajao 80 milijuna dolara (oko 74 milijuna eura). Harrison Ford je pak nakon razvoda od scenaristice Melisse Mathison 2004. godine morao isplatiti između 85 i 118 milijuna dolara, a nagodba je uključivala i buduće tantijeme od filmova iz franšiza "Ratovi zvijezda" i "Indiana Jones", što pokazuje koliko duboko financijske obveze mogu sezati.

Foto: Youtube Screenshot

Iako su američke zvijezde često u fokusu, europska elita ih uvelike nadmašuje po iznosima nagodbi. Bivši šef Formule 1, Bernie Ecclestone, i njegova supruga, Riječanka Slavica Radić, razveli su se 2009. godine, a Slavica je dobila procijenjenih 1,2 milijarde dolara (oko 1,1 milijardu eura). Njihov je slučaj specifičan jer su mnogi Ecclestoneovi posjedi bili u fiducijarnom vlasništvu na njezino ime. Ruski oligarh Roman Abramovič je nakon razvoda od supruge Irine 2007. godine isplatio oko 300 milijuna dolara.