Nina Badrić o uletima muškaraca: 'Iznenadim se s kakvim rečenicama mi prilaze'

Naša glazbenica Nina Badrić ne progovara često o ljubavnom životu, no sad se u velikom intervjuu osvrnula i na to. Govoreći o poslu i o kući na Hvaru kao svojoj mirnoj oazi, dotaknula se i svojih kolegica, poput Jelene Rozge i Maje Šuput, koje izlaze s mlađim muškarcima te odgovorila na pitanje vrijedi li za nju izreka mlađe je slađe.

"To sam ja pokrenula prije 20 godina, kad je to zaista bila tabu-tema, tako da one kaskaju za mnom i sad ću ja pokrenuti trend stariji, najstariji, starije je slađe. Ja ću pokrenuti taj trend. Ljubav ne bira, današnji frajeri mlađi su jako, jako zreliji i puno zreliji nego moji vršnjaci", rekla je za InMagazin, a onda dodala s kakvim joj se uletima muškarci javljaju.

"Ja se svaki put iznenadim s koliko hrabrosti i s koliko samopouzdanja mi prilaze i s kakvim rečenicama, to su fine, zrele rečenice. Kad je čovjek otvoren, nek se desi šta se desi", rekla je.

Otkrila je i kakav bi je muškarac mogao osvojiti. "Isti car kao ja. (smijeh) Baš ovakav kao ja. Čovjek koji je sam sebe izgradio od nule, čovjek koji je dobar, duhovit, šarmantan i koji gušta u svemu što ja jesam", rekla je.

FOTO Kakva figura u 62. godini! Simbol ljepote bivše Jugoslavije objavila fotku u badiću, komplimenti se nižu

"Prvenstveno osoba koja je prijatelj, sada u životu mislim da bih mogla bit samo s nekim tko ti je prijatelj, partner, drug u životu, tko prolazi s tobom kroz sve dobre i loše dane. Kad imaš najboljeg prijatelja pored sebe - kojem se možeš povjeriti otići na najmanju barku ili najveći hotel i bit sretna, to je to", zaključila je, sasvim sigurna u ono što želi.

Dodajmo da smo Ninu u nekoliko prilika ove godine mogli vidjeti kako uživa i odmara na Hvaru.

Nina Badrić, jedna od najistaknutijih glazbenica na hrvatskoj sceni, priprema poseban akustični koncert pod nazivom Nina Unplugged, koji će se održati 22. listopada 2025. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Na ovom jedinstvenom koncertu, Nina će izvoditi svoje najveće hitove u akustičnoj verziji, uz pratnju orkestra pod ravnanjem Ante Gele, jednog od najistaknutijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera.

Nina, koja je svojim hitovima poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu. Osim svojih pjesama, Nina će publici pružiti nezaboravne izvedbe hrvatskih klasika kao što su Ako me ostaviš, Ljubav je tvoja kao vino, Ništa nova te mnoge druge pjesme koje su ostavile neizbrisiv trag u srcima svih nas.

Ulaznice za koncert Nina Unplugged nabavite putem službene stranice Lisinski.hr i na blagajni Lisinskog.