Glazbena diva Gabi Novak pokopana u krugu obitelji, sada počiva uz svoje najmilije

Naša glazbena diva Gabi Novak zauvijek nas je napustila u ponedjeljak 11. kolovoza u 90. godini, a njezin ispraćaj održan je 18. kolovoza u krugu obitelji, u skladu s njezinom željom. Krajem tjedna njezina je urna položena u obiteljsku grobnicu na Mirogoju.

Još od ranije u obiteljskoj grobnici su pokopani njezin suprug Arsen Dedić, čija je deseta obljetnica smrti obilježena u nedjelju 17. kolovoza, sin Matija i majka Elizabeta Reiman.

Još od ranije u obiteljskoj grobnici su pokopani njezin suprug Arsen Dedić, čija je deseta obljetnica smrti obilježena u nedjelju 17. kolovoza, sin Matija i majka Elizabeta Reiman. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na križu Gabi Novak istaknuto je njezino puno ime i prezime Gabrijela Novak-Dedić, uz godinu rođenja i smrti.

Time je prvi put od 2015. godine obitelj Arsena i Gabi ponovno na okupu, a naša glazbena diva sada počiva uz svoje najmilije.

Komemoracija u organizaciji Gabine diskografske kuće Croatia Records održat će se u rujnu.