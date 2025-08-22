Naši Portali
na Mirogoju

Glazbena diva Gabi Novak pokopana u krugu obitelji, sada počiva uz svoje najmilije

Rade Šerbedžija održao je koncert u KD Vatroslav Lisinski
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 12:30

Ispraćaj Gabi Novak održan je 18. kolovoza u krugu obitelji, u skladu s njezinom željom, a krajem tjedna njezina je urna položena u obiteljsku grobnicu na Mirogoju.

Naša glazbena diva Gabi Novak zauvijek nas je napustila u ponedjeljak 11. kolovoza u 90. godini, a njezin ispraćaj održan je 18. kolovoza u krugu obitelji, u skladu s njezinom željom. Krajem tjedna njezina je urna položena u obiteljsku grobnicu na Mirogoju. 

Još od ranije u obiteljskoj grobnici su pokopani njezin suprug Arsen Dedić, čija je deseta obljetnica smrti obilježena u nedjelju 17. kolovoza, sin Matija i majka Elizabeta Reiman.

Na Mirogoju pokopana Gabi Novak, sada počiva uz Matiju, Arsena i svoju majku
Još od ranije u obiteljskoj grobnici su pokopani njezin suprug Arsen Dedić, čija je deseta obljetnica smrti obilježena u nedjelju 17. kolovoza, sin Matija i majka Elizabeta Reiman.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na križu Gabi Novak istaknuto je njezino puno ime i prezime Gabrijela Novak-Dedić, uz godinu rođenja i smrti.

Time je prvi put od 2015. godine obitelj Arsena i Gabi ponovno na okupu, a naša glazbena diva sada počiva uz svoje najmilije.
Komemoracija u organizaciji Gabine diskografske kuće Croatia Records održat će se u rujnu.

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
darwil
13:26 22.08.2025.

Cijela obitelji dali ste najviše što se može u glazbi, slušati ćemo vas dok nam se ne nametne kriza i šund glazba,neka vas anđeli čuvaju

