Janko Popović Volarić: Mislim da su sapunice za mene bila ogromna škola

Čudna je medijska, a i zanimljiva životna, priča Janka Popovića Volarića. Glumac kojeg najmanje pitaju o ulogama, a uvijek je puno zanimljivije što je nečiji partner, suprug ili otac. A sve je to bio i ostao. U stilu, ma znamo, imate premijeru, nego s kim ćete poslije predstave doma? A kako ste se prošle godine vjenčali s producenticom i glazbenicom Lovorkom Sršen, a da niste zvali medije da izvijeste koja je gošća imala čiju haljinu? O sličnim se temama izvještava čak i kad jesu u pitanju vijesti o premijeri predstave ili manje često, nekog filma ili serije. Janko je, misli dosta žena, a vjerojatno i poneki tako orijentirani muškarac, zgodan, pa samim time, misli se, mora vlastitu intimu dijeliti s pučanstvom. A kako je nastao Janko glumac i celebrity?