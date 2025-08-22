Čudna je medijska, a i zanimljiva životna, priča Janka Popovića Volarića. Glumac kojeg najmanje pitaju o ulogama, a uvijek je puno zanimljivije što je nečiji partner, suprug ili otac. A sve je to bio i ostao. U stilu, ma znamo, imate premijeru, nego s kim ćete poslije predstave doma? A kako ste se prošle godine vjenčali s producenticom i glazbenicom Lovorkom Sršen, a da niste zvali medije da izvijeste koja je gošća imala čiju haljinu? O sličnim se temama izvještava čak i kad jesu u pitanju vijesti o premijeri predstave ili manje često, nekog filma ili serije. Janko je, misli dosta žena, a vjerojatno i poneki tako orijentirani muškarac, zgodan, pa samim time, misli se, mora vlastitu intimu dijeliti s pučanstvom. A kako je nastao Janko glumac i celebrity?
ŽIVOTNI INTERVJU
Janko Popović Volarić: Mislim da su sapunice za mene bila ogromna škola
Danas je jedan od traženijih, posebno u regionalnim koprodukcijama, shvatili su da može biti i izvrstan negativac, posebno nakon što je zablistao u filmu "Comic Sans". Nije u tom filmu bio negativac, ali je, kažem kao gledatelj, izvrsno iznio bol zbog gubitka voljene žene.
