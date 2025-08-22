VIDEO Ida Prester zaboravila godišnjicu braka, ovako ju je podsjetio suprug: 'Kažem ja njemu'

Glazbenica i voditeljica Ida Prester javila se na Instagramu i sve nasmijala novim videom. Naime, ona i suprug Ivan proslavili su 12. godišnjicu braka, no Ida je na nju zaboravila. Suprug ju je podsjetio u jednoj ćevabdžinici u Sarajevu tako što joj je konobar donio ćevape na koje je bio zapiknut papirić ''Sretna ti 12. godišnjica braka, ljbt muž''. Ida se na to nasmijala od srca rekavši da je skroz zaboravila.

''Aaaa! Totalno sam zaboravila na godišnjicu!!! Nek se proslavi, pa makar uz sarajevske ćevape! Kažem ja njemu na odlasku iz ćevabdžinice: 12 godina, dobar staž bome. A on odgovara, al skroz iskreno: hvala ti što si me istrpjela. A što ću kad si mi zgodan! Sretna nam godišnjica!! Ljudi, volite se! Naporno je, al nema ljepše'', dodala je Ida.

Podsjetimo, Ida je u braku s Ivanom Peševskim. Idin odabranik Ivan bavi se poduzetništvom, a nakon dolaska u Zagrebu je otvorio trgovinu 'La Canntina' u kojoj se mogu kupiti razni CBD proizvodi kao što su cvjetovi, ulja, pribor, kozmetika i veliki 'smart' asortiman. Peševski svoje profile na društvenim mrežama drži izvan dometa javnosti, a sa suprugom ga najčešće viđamo po raznim luksuznim putovanjima koje ona dijeli na Instagramu. Primjerice, ranije ove godine su otišli na romantično putovanje u Berlin gdje se voditeljica razboljela.

Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt - Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - sjetila se jednom prilikom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, desio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna - kaže kroz smijeh članica benda Lollobrigida.

Nakon upoznavanja Peševskog pjevačica daje otkaz na poslu, prodaje stan u Zagrebu, vraća automobil roditeljima i odlazi živjeti u Beograd. U početku je takva odluka bila obavijena velom neizvjesnosti, ali ispostavila se ispravnom jer Ida i Ivan su se vjenčali 2013. godine, a danas žive u skladnom odnosu, kao roditelji dvojice sinova, Rija i Roka, a koji su rođeni u Srbiji.

- Mi, zapravo, dosta izlazimo. Od prvog smo trenutka shvatili da smo rejveri i da je to jako bitan dio naše veze. Tako smo se i upoznali. Zbog djece, ja sam gotovo šest godina bila kod kuće i nakon toliko godina suše, napokon smo 'izašli iz toga' i počeli ponovno zajedno izlaziti i shvatili da smo zaista dobar par u noćnim provodima. Super se slažemo, volimo i ugostiti naše prijatelje, prije ili nakon partyja - otkrila je za Story.

Nakon gotovo osam godina beogradskog života obitelj ipak odlučuje svoju oazu mira izgraditi u Hrvatskoj: - Odlučili smo se vratiti u doba korone. Moji roditelji su bili sami, moj brat živi u Švedskoj. S jedne strane sam željela biti blizu njima, s druge su mi klinci kretali u školu. Sve to skupa rezultiralo je povratkom, a i u Beogradu sam shvatila da sam prava Zagrepčanka i više mi odgovara zagrebački mentalitet - izjavila je Prester gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 i 3.