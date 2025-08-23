Naši Portali
u Šibeniku

Yoshka predstavlja pjesmu 'Letim' s kojom će nastupiti na ovogodišnjem festivalu Dalmatinska šansona

Foto: Youtube Screenshot
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 09:48

Autor teksta je Krešimir Butković, Yoshka je napisala glazbu, a za aranžman je zaslužan Marin Hraščanec. Prošle je godine kao debitantica na istom festivalu osvojila treće mjesto stručnog žirija s pjesmom 'Visoko more'.

Svestrana glazbenica osebujnog glazbenog potpisa iz Zagreba, Yoshka, objavila je novi singl 'Letim' - pjesmu s kojom će nastupiti krajem kolovoza na festivalu Dalmatinska šansona u Šibeniku, u sklopu večeri novih skladbi. Autor teksta je Krešimir Butković, Yoshka je napisala glazbu, a za aranžman je zaslužan Marin Hraščanec. Prošle je godine kao debitantica na istom festivalu osvojila treće mjesto stručnog žirija s pjesmom 'Visoko more'.

Za pjesmu 'Letim' objavljen je i videospot koji je snimljen na prekrasnim lokacijama na otoku Krku i na crikveničkoj rivijeri. Redatelj i snimatelj spota je Ivan Namjesnik. 'Letim' je pjesma ljeta, mora i duše — istovremeno vedra i snažna, a u svojoj srži duboko domoljubna. Inspiraciju sam pronašla u mnogim generacijama prije mene, koje su svojim životom, trudom i ljubavlju oblikovale današnji svijet. I oni su se suočavali s izazovima i prevladavali teškoće, baš kao i mi danas, ali iz njihova iskustva crpim snagu, mir i povjerenje u život.

Upravo ta snaga i toplina utkane su u ovu pjesmu. 'Letim' je vedra glazbena priča o slobodi i onom uzvišenom osjećaju kad nadvladamo sve probleme, sve nam postane lako i 'poletimo' od sreće. Tekst donosi poetske slike, a melodija je pamtljiva i lako ulazi u uho. Veselim se što ću je premijerno izvesti pred publikom na cijenjenom festivalu Dalmatinska šansona u Šibeniku.“ – poručuje Yoshka.

showbiz

