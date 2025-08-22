Sjećate se Tine i Tiaga iz 'Braka na prvu'? Ona je pronašla ljubav, a Brazilac je promijenio imidž i napustio Hrvatsku

Tina Blašković, koju je javnost upoznala u četvrtoj sezoni popularnog showa 'Brak na prvu', ponovno je sretno zaljubljena. Svoju sreću ne skriva te na društvenim mrežama često dijeli fotografije s novim partnerom. Za to vrijeme, njezin bivši suprug iz showa, Brazilac Tiago, život je nastavio u rodnom Brazilu. Prošlog se ljeta vratio kući, gdje je brzo pronašao posao u turizmu te, kako je sam rekao, razmatra i druge poslovne prilike.

Po svemu sudeći, povratak mu je godio, a za RTL je izjavio: - Samo Bog zna koliko ću ostati ovdje, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje - otkrio je. Sudeći prema njegovim objavama na društvenim mrežama, u potpunosti uživa u druženjima s prijateljima, putovanjima i svemu što mu domovina nudi.

Osim što je okrenuo novu životnu stranicu, Tiago je promijenio i imidž. Svoje pratitelje iznenadio je novim izgledom - obrijao je prepoznatljivu bradu i pustio brkove, što je izazvalo brojne komentare. Iako su on i Tina tijekom showa djelovali kao skladan par, njihova ljubav nije potrajala, a nakon završetka sociološkog eksperimenta nisu ostali ni u kakvom kontaktu.

Brazilac se osvrnuo na njihov odnos, priznavši vlastite pogreške. - Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš - iskreno je rekao Tiago. Dodao je kako i dalje vjeruje u pravu ljubav, a kao najveći uzor ističe svoje roditelje, koji su proslavili 40. godišnjicu braka. - Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu - zaključio je.

Podsjetimo, Tiago je u RTL-ovom eksperimentu bio u braku s Tinom. Iako su svoj odnos odlučili nastaviti i nakon snimanja, njihovi planovi ubrzo su naišli na nepremostivu prepreku. Naime, Lovre i Tina otkrili su da je Tiago od nje tražio odnos utroje, dok on tvrdi suprotno, odnosno da je Tina bila inicijatorka te ideje. Uslijedio je javni rat između bivših supružnika u kojem se Tiago posuo pepelom zbog, kako kaže, vlastite iluzije ljubavi.

Tiagu je, u jednom trenutku na kraju showa stručnjakinja Iva Stasiow rekla da je 'igrač'. - Poštujem ih kao ljude i ne shvaćam to osobno. Bio sam šokiran cijelom pričom da navodno nisam bio zainteresiran za Tinu cijelo vrijeme i da sam sve glumio. Kako tri stručnjaka mogu biti tako naivni? To govorim zato što smatram da su odabrali stranu i nisu posumnjali u sve to, pogotovo kada znaju da je naša priča višeslojna. Dakle, Ivi sam dobro odgovorio s obzirom na okolnosti, ali ne ljutim se jer je to bio trenutak i smatram kako oni rade svoj posao i moraju nam dati takve povratne informacije - kazao je i dodao da je ovo bio jedini način da eksperiment završi na najmanje štetan način.

- Samo Bog i ja znamo što sam sve prošao u tom stanu. Bilo je puno ekstremnih situacija, dobrih i loših, tako da je ultimatum (koji je ranije spomenut) bio izrečen prije nego što je ona napustila stan posljednji put. Kako nije bio poštovan, to je bila posljednja šansa - tvrdi Brazilac, koji je otkrio i u kojem je trenutku shvatio da Tina nije žena za njega.

- Kada joj nije bilo stalo što ću misliti i kako ću se osjećati kada je ona nakon naše svađe otišla na zabavu s prijateljicom, pogotovo zbog toga što smo bili u lošim odnosima. To je, recimo, bila kap koja je prelila čašu - izjavio je bivši kandidat i dodao da je nije kontaktirao kad su bili razdvojeni jer je znao sam da se ne slažu oko toga zašto je došlo do kraja i zbog toga bi se samo još više povrijedili.