Talentirani glazbenik miljenik je žena: Djevojka je ljubomorna, a što će, potpuno je razumijem

Mladi i talentirani glazbenik Adi Šoše, kojeg često uspoređuju s Gibonnijem, u prošloj je godini ostvario odličan uspjeh te je njegova pjesma "Najljepši cvijet" postala veliki hit, a Adi je nedavno održao i koncert u solinskoj Gradini na kojoj je publika uživala u njegovim izvedbama. Adi je jedan od najtalentiranijih glazbenika nove generacije čija je karijera gotovo preko noći eksplodirala. Uzor mu je pokojni Toše Proeski, a i on je sam, baš kao i Toše, svojim glasom i karizmom uspio ujediniti regiju te je postao i miljenik žena čiji su koncerti rasprodani tijekom tjedna ima čak i po četiri nastupa.

- Što sam tražio, to sam dobio. Što ću sad? Čuvam se koliko god mogu, ali ne možeš izbjeći viruse. Tako da se već dva tjedna borim s grlom, kašljem i kihanjem. Nisam dobro, ali valjda ću preživjeti - iskreno je ispričao Adi u razgovoru za IN Magazin. Osvrnuo se i na veliki uspjeh pjesme "Najljepši cvijet" i rekao je kako nije očekivao da će pjesma ostvariti takav uspjeh i kad bi svaku njegovu pjesmu publika tako prigrlila bio bi presretan. Ženska publika obožava 31-godišnjeg pjevača iz Mostara te mu često iz publike na pozornicu dobace i koji grudnjak, a vriska iz publike neizbježna je ne njegovim koncertima. Kako na sve to gleda Adijeva djevojka?

- Ljubomorna je, a što će, potpuno je razumijem. Malo previše pažnje imam. Možda i više nego što sam zaslužio, valjda će preživjeti sve ovo - rekao je u razgovoru Adi i prisjetio se jednog iskustva s jednom obožavateljicom koja mu nije dala mira na jednom koncertu.

- Pa malo se napila žena, tražila neku pjesmu koju mi nemamo u repertoaru. Ja rekoh ne znam tu pjesmu. Kaže ona: 'pa kako ne znaš, to je hit. Kad završiš nastup, vidjet ćeš ti nakon svirke'. Ja kažem, što ti je ženo, nisam ti ništa napravio, smiri se. Ali nije me prebila na kraju. Dobro je ispalo - prisjetio se glazbenik. Najavio je i kako će 29. siječnja biti objavljen i video spot za njegov duet s Tonijem Cetinskim, a spot je napravljen uz pomoć umjetne inteligencije, a priprema uskoro i novu pjesmu "Ruža". Kaže kako se nova stvar svidjela i njegovoj obitelji koja mu je najveći kritičari ali i potpora.

- Oni su najveći i najgori kritičari svih vremena. Kad god im pustim pjesmu kažu 'joj, što si ovo snimio, ova ti je malo pretužna, daj nešto malo veselije'. Otac kaže 'pa imao si i boljih'. Razvališe me - ispričao je Adi.

