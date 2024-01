VIDEO Ovako je Mislav slavio pobjedu u 'Životu na vagi': Majstor je organizirao feštu za pamćenje

Pobjednik sedme sezone showa "Život na vagi" Mislav Šepić proslavio je pobjedu s natjecateljima showa, a na zabavi su bili i trener Edo Mehmedović, nutricionistica iz showa Martina Linarić te voditeljica Marijana Batinić. Na Instagramu je osvanula i snimka sa zabave, a dio ugođaja na svojim je društvenim mrežama podijelila i Marijana Batinić.

- Bome nam je bilo veselo sinoć na pobjedničkoj fešti Mislava Šepića. Majstor je organizirao feštu za pamćenje - napisala je Marijana uz video sa zabave. Podijelila je i snimku na kojoj se pjevala pjesma "Dalmatinac sam" i otkrila je kako je Mislavu nutricionistica Martina dopustila da u ovoj prigodi pojede i jednu krišku torte. Mislav je na prvom vaganju u showu imao 171 kilogram, izgubio je 78,8 kilograma, što je 46,1% tjelesne mase.

VEZANI ČLANCI

Mislav je na početku bio siguran da će on prvi ići doma, a sada je otkrio što mu je promijenilo mišljenje i kako je uspio doći do prvog mjesta. - Breaking point se dogodio kada sam imao situaciju s Edom. Ja sam dosta tvrdoglava osoba i kada sam s Edom imao konflikt, onda sam odlučio pokazati i sebi i njemu da ja mogu bolje i jače i tada sam krenuo na najjače - priznao je, te se prisjetio kako su on i Edo riješili tu situaciju:

- Edo i ja smo nakon te situacije to odmah riješili. On se meni ispričao više puta i pred kamerama i iza kamera tako da smo mi to jako brzo riješili. On je po meni malo burno reagirao, ušao je i u moj osobni prostor i meni je to zasmetalo pa sam reagirao tako kako sam reagirao. Točnije, otišao sam s treninga, ali sve smo to kasnije riješili. Na kraju je dobro da se ta situacija dogodila jer da se nije dogodila ne znam bi li se dogodio taj klik. Jer to je bio taj presudan klik koji me natjerao da radim bolje i jače - rekao je za RTL.hr. Otvoreno je u showu pred kamerama govorio o tome kako se nosio s gubitkom majke i kako mu je to bio veliki šok i kilogrami su se krenuli nagomilavati.

- Mama mi je preminula kada sam imao 14 godina, otac me priznao, ali nikada nije brinuo o meni. Odgojila me polusestra, s 28 godina je preuzela brigu na mene. Ona mi je bila kao majka, sve mi je u životu uz suprugu, obožavam je. Ona je meni davala sve, a i ovako smo imali malo. Kada mi je mama umrla, bila sam u velikom šoku. Nisam razgovarao s nikim, samo sam odgovarao na pitanja - ispričao je Mislav.

VIDEO Svi su se pitali gdje je završio vjenčani buket Sandre Perković, ona im je sada odgovorila