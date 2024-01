Biste li ga prepoznali? Slavni glumac se umirovio, a sada je prvi put nakon dugo vremena snimljen u javnosti

Nakon dugo vremena, glumac Jim Carrey snimljen je u javnosti. Paparazzi su ga uhvatili ispred jednog restorana u Los Angelesu kada je išao na večeru s prijateljima. Ovaj 61-godišnji glumac družio se s Jimmyjem Kimmelom, Sethom Greenom, Adamom Sandlerom, Dustinom Hoffmanom, Jeffom Rossom i drugima. Kada su slike izašle u javnost, obožavatelji su primijetili da Jim ima novi imidž. Više ne nosi gustu bradu, već sada ima dugu kosu do ramena.

Inače prije dvije godine, Carrey je objavio da se povlači iz glume. - Idem u mirovinu, prilično sam ozbiljan. Ovisi - ako mi anđeli donesu još neku skriptu napisanu zlatnom tintom, koja će mi reći da ljudi to moraju vidjeti, možda nastavim glumiti, ali pravim pauzu - izjavio je tada.

Carrey je godine 2019. izazvao bijes javnosti zbog karikature koju je objavio na Twitteru. Naime, nacrtao je guvernerku Alabame kao abortirani fetus. Time je reagirao na to što je Ivey potpisala zakon koji zabranjuje sve pobačaje, osim ako se ne radi o hitnim medicinskim slučajevima. Glumac ju je naslikao kao fetus koji je još uvijek vezan pupčanom vrpcom.

"Mislim, ako želite prekinuti trudnoću, da bi to trebalo napraviti prije nego što fetus postane guverner Alabame", napisao je Jim ispod objave.

Iako je karikatura skupila više od 100.000 lajkova, ali i gotovo 22.000 retweetova, neke korisnike ipak nije oduševila.

"Abortus je ubojstvo, Jime, ti si ga naslikao i time potvrdio. Ti si previše logičan i suosjećajan i orijentiran prema pravdi da bi bio za ubojstvo. Izaberi život Jime", glasi jedan komentar.

"Ti si mi bio jedan od najdražih glumaca. Gadi mi se što ti nedostaje poštovanja, jer to što si nacrtao, to se događa bebama. Srami se" uključila se u raspravu jedna korisnica.

