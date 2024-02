Svingeri koji ne kupaju svoju djecu: 'Tek kad osjetim njihov neugodan miris onda idu na kupanje'

Jedan od popularnijih holivudskih parova Kristen Bell i Dax Shepard slove za jedan od omiljenih parova, a nedavno su iznenadili, točnije zgrozili javnost priznanjem na koji način odgajaju svoje svije kćeri desetogodišnju Lincoln i godinu dana mlađu Delte. Kristen Bell koja je poznata po mnogim komedijama i serijama u kojima je glumila otkrila j kako suprug i ona čekaju da njihove kćeri počnu neugodno mirisati pa ih tek onda okupaju. – „Prakticiram djecu kupati tek onda kada osjetim njihov miris, one su inače baš male, čestim kupanjem mogli bismo im uništiti sve one važne proteine i magnezij s kože – kazala je prošlog utorka u epizodi „Pogled“.

„Kada osjetim neugodan miris na njihovoj koži tek tada je vrijeme za njihovo kupanje i to je sasvim normalno, treba pustiti da se prirodno ponaša prema svom tijelu“, objasnila je 41-godišnja glumica. Kaže kako čestim kupanjem ne radi ništa dobro za djecu. „Postoji razlog zašto ne želim navikavati kćeri da se konstantno kupaju. Iskreno, mislim da nekupanjem se zbilja ne može ništa loše dogoditi. Kada osjetim na njima loš miris onda znam da su ih napale bakterije i tek dana ih pošaljem na kupanje“, priznala je i iznenadila mnoge roditelje, a posebno svoje obožavatelje.

Ipak, najviše negativnih reakcija par je izazvao priznanjem da njihove kćeri uživaju u bezalkoholnom pivu. Kristen je objasnila kako su ovo piće zavoljele dok su bile mlađe, kada su s roditeljima išle u šetnje. „On je ovisnik koji se oporavlja, ali voli bezalkoholno pivo, pa bi otvorio jedno, imao bi našu stariju kćerku na grudima, a mi bismo šetali i gledali zalazak sunca. Dakle, mislim da joj se to činilo kao nešto posebno, nešto obiteljski“, istaknula je.

Inače, Kristen i Dax u braku su od 2013., a upoznali su se 2007. na zabavi njihovog zajedničkog prijatelja. Kako je glumica svojedobno ispričala, kada je prvi put srela Sheparda, među njima nije bilo nikakve kemije. Počeli su izlaziti kasnije kada su se sreli na hokejaškoj utakmici, a Kristen je otkrila da je na početku njihova veza bila daleko od idealne.

„Jako smo se zaljubili, no tri mjeseca kasnije Dax je prekinuo sa mnom. Posjeo me i rekao: 'Ne mogu sada ovo imati. Mislim da si divna, ali izlazim s drugim ženama'. Pala sam na tlo, ali sam i jako cijenila što mi se usudio to reći“, prisjetila se glumica 2017. za PopSugar.

Podsjetimo, par se prošle godine pronašao u centru medijskog skandala nakon što su počele kružiti glasine da su svingeri i predvodnici orgija samo za društvo holivudske A liste. „Jasno mi je odakle je potekla ta priča. To je zato što stalno ispaljuješ priče o ključevima i tulumima. Recimo, imamo goste, večeru, druženje i onda ti bubneš svi ostavite svoje ključeve u zdjeli“, komentirala je u podcastu Armchair Expert gdje je gostovala zajedno sa suprugom.

