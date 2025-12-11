Prepoznajete li ovu poznatu damu? Izgubila je 40 kilograma i obožavatelji su šokirani njezinim izgledom

Kelly Osbourne (39) u najnovijoj Instagram objavi predstavila je svoj novi imidž zbog čega su obožavatelji u komentarima pisali kako ne mogu vjerovati da je to ona. U videu Kelly čita dječju knjigu “The Dog With No Fur”, a pritom nosi elegantnu crnu kombinaciju koja dodatno naglašava njezinu vitku figuru. U videu je Kelly pokazala novu frizuru, ali više od novog načina stiliziranja kose, njezini pratiteljima na Instagramu komentirali su njezin gubitak kilograma i komentari su bili različiti, od onih u kojima Kelly dobiva pohvale za transformaciju do onih koji smatraju da je pretjerala i da je do ovog rezultata sigurna došla koristeći Ozempic. Kći pokojnog glazbenika Ozzyja Osbournea u nekoliko je navrata u medijskim istupima demantirala da je uz pomoć Ozempica izgubila kilograme.

- Znam da svi misle da sam uzimala Ozempic. Nisam. Ne znam odakle je to došlo. Moja mama ga je uzimala, ali ja nisam - izjavila je prošle godine za Extra. Kelly je objasnila da je motivaciju za promjenu dobila nakon što je tijekom trudnoće razvila gestacijski dijabetes. - Morala sam izgubiti kilažu koju sam dobila, jer bih inače imala visok rizik razvoja dijabetesa, a to nisam željela. Izbacila sam šećer i ugljikohidrate i brzo sam smršavjela - objasnila je Kelly koja je izgubila gotovo 40 kilograma. Kelly je nedavno s obožavateljima podijelila i emotivne trenutke kada se prošlog tjedna rasplakala tijekom prvog TV intervjua nakon smrti svog oca, legendarnog frontmena Black Sabbatha Ozzyja Osbournea.

Rocker je preminuo u srpnju nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću, a ove godine obitelj će prvi put proslaviti Božić bez njega. Na Instagramu su i Kelly i njezina mama Sharon Osbourne odale posebne počasti Ozzyju povodom njegova nedavnog rođendana. Sharon je objavila kompilaciju zajedničkih fotografija, uz riječi: „Moj dragi, slavim dan kada si se rodio. Nikada neću pustiti tvoju ruku dok te ponovno ne vidim s druge strane.” Kelly je pak podijelila dirljiv video svog oca kako se smije, uz poruku: „Nedostaje mi Ozzyjev osmijeh. Obećavam da nikada neću prestati biti nasmijana.”