Švicarskoj je ovo treća pobjeda, a prošli put kad su bili domaćini iduća Eurovizija bila je u Zagrebu

Jučerašnje finale Eurovizije mnoge je Hrvate ostavio tužnima, ljutima i razočaranima. Naš predstavnik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28) s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" završio je drugi, a pobjeda je otišla u Švicarsku. Nemo Mettler (24) s pjesmom "The Code" pobijedili su na natjecanju. O Nemu se puno pisalo u hrvatskim medijima, jer su u jednom trenutku preuzeli vodstvo na kladionicama .Tada smo mogli saznati da Mettler su nebinarna osoba te kako stoji na Instagram profilu koriste se zamjenicom "oni".

Nemo osim što pjevaju, sviraju i violinu, klavir i bubnjeve. Svoj prvi EP objavili su 2015. godine, a našli su se u top 100 najslušanijih u Švicarskoj. Uspjeha su imali i s drugim singlovima, a do sada su objavili tri EP-a. Najuspješnija pjesma im je "Du". Prije četiri godine počeli su pisati i producirati za druge glazbenike, ali i objavljivati pjesme na engleskom jeziku. U glazbi često tematiziraju rodni identitet, mentalno zdravlje te se inspiriraju svojim životom. Sudjelovali su i u švicarskoj verziji showa "Masked Singer". Nemo su nosili kostim pande te završili na petom mjestu. Pjesma "The Code" djelomično je inspirirana njihovim stvarnim životom.

- The Code govori o putovanju započetom spoznajom da nisam ni muškarac ni žena. Traženje sebe bio je dug i često težak proces za mene. Ali ništa nije bolje od slobode koja je došla spoznajom da sam nebinarna osoba - opis je pjesme koji su Nemo dali, a s kojom su sinoć i pobijedili.

Ova pobjeda znači i da Švicarsku iduće godine čeka organizacija ovog glazbeno-zabavnog spektakla, a tim povodom prisjetili smo se povijesti ove zemlje na natjecanju. Naime, Švicarska je do sada ima 63 nastupa na eurovizijskoj pozornici, a prvi put su sudjelovali 1956. godine. Švicarska je bila domaćin prve Eurovizije i to u Luganu, a te godine su i pobijedili. Te godina Švicarsku je predstavljala Lys Assia s pjesmom "Refrain", a ona je za ovu zemlju pjevala i iduće dvije godine.

Švicarska je pobijedila i 1988. godine, a tada je pjevala Celine Dion s pjesmom "Ne partez pas sans moi". Domaćinstvo nakon ove pobjede su prihvatili te se spektakl održao u Lausanneu. Tada su nastupili 22 zemlje, a pobjeda je otišla grupi Riva koja je predstavljala Jugoslaviju. "Rock me" zaslužan je za Euroviziji u zagrebačkom Lisinskom 1990. godine, a znači li to da će se povijest ponoviti i da će Zagreb biti domaćin 2026. godine, pitaju se mnogi. Osim toga, valja istaknuti i da se još puno o domaćinstvu Švicarske iduće godine ne zna, ali saznat ćemo kroz iduće mjesece.