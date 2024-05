UŽIVO Prepun zagrebački Trg u euforiji, još stignete doći! Pogledajte kako svi čekaju Baby Lasagnu

*Baby Lasagna dolazi na doček koji je Grad Zagreb pripremio na Trgu bana Josipa Jelačića

*Cabrio autobusom stiže u središnjicu grada

*Prije njegovog dolaska nastupaju Let 3, Tajči, DJ Mario Kovač i Emilija Kokić

*Idemo svi na Trg!

Tijek događaja:

14:00 - Baby Lasagna krenuo je autobusom prema Trgu! Njegov dolazak očekuje se oko 14.40 sati tako da požurite! Kako je to izgledalo u zračnoj luci, pogledajte OVDJE.

13:54 - Tajči je također za HRT prokomentirala eurovizijsku euforiju.

- Bilo je sjajno, ja sam bila na prvom polufinalu jer su me pozvali fanovi. Osjetila se pozitiva koju je Baby Lasagna donio, počašćena sam. To je fenomen, ne znam jel negdje postoji takva zajednica, pogotovo jer se okupljamo oko glazbe, to je fenomenalno - poručila je.

- Toliko sam ponosna na njega, napravio je divnu stvar. Napravio je nešto što će se pamtiti zauvijek i ja sam sretna. Na neke stvari ne možemo utjecati i s tim se moramo pomiriti, ali važna je pozitiva - kazala je.

13:43 - U javljanju uživo za HRT član Leta 3 Damir Martinović Mrle je za Baby Lasagnu rekao: Obožavam ga, izgledao je kao slatka jagodica u pekmezu sa paškom čipkom. Više OVDJE.

13:25 - Neslužbeno doznajemo da na doček Baby Lasagne na Trg dolazi i premijer Andrej Plenković.

13:20 - Avion je službeno sletio! Fanovi nestrpljivo čekaju na Trgu, a atmosfera je odlična!

12:55 Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu sve je spremno za doček Baby Lasagne. Obožavatelji polako pristižu, atmosfera se lagano zahuktava, a do Markovog dolaska podizat će ju bivši predstavnici Hrvatske na Eurosongu, Let 3, Tatjana Matejaš Tajči te Emilija Kokić. Iako je početak programa planiran tek za 13 sati, obožavatelji su se počeli okupljati već prije podneva. Dok neki od njih ponosno nose majice s prepoznatljivim motivima mačaka, brojni su se okitili posljednjih dana neizostavnim modnim dodatcima, heklanim tabletićima.

Da je Baby Lasagna jučer trebao odnijeti pobjedu smatraju brojni obožavatelji, ali i oni koji imaju iskustva s Eurosongom, među kojima je i Damir Martinović Mrle, član grupe Let 3 koja je sa svojim hitom "Mama ŠČ", lani predstavljala Hrvatsku na Eurosongu.

- Žiri očito ocjenjuje razne elemente kod nastupa, a među njima su kvaliteta vokala, zahtjevnost vokalne linije, koreografija, kostimografija, i slično pa kasnije zbroje ocjene i dobiju konačnu. Ne znam tko sjedi u tom žiriju ali i lani nam je to bilo dosta čudno jer smo, kao i Baby Lasagna, osvojili velik broj glasova publike. Definitivno je trebao pobijediti, a iako mi pobjednička pjesma i nije tako loša, mislim da nije za prvo mjesto. Švicarska je trebala biti u vrhu, ali ne i prva. Iznenadilo me i što neki koji su po meni imali bolje nastupe, nisu došli do finala - istaknuo je Mrle te otkrio kako je tijekom polufinala uživao u nastupima predstavnika Poljske i Češke.

12:15 - Iako program na Trgu kreće službeno u 13 sati, diljem Zagreba na autobusnim i tramvajskim postajama osvanula je nova poruka ZET-a koja oduševljava. Dok su prije finala na zaslonima emitirali poruku ''Rim Tim Tagi Dim'', svi putnici ove nedjelje mogli su vidjeti - ''Bravo Baby Lasagna!''.

Foto: Lidija Spajić

11:45 - Baby Lasagna sa svojom je delegacijom, ali i slovenskom, poletio prema Zagrebu, a osoblje ga je dočekalo i posebnom porukom koju možete poslušati OVDJE. Sretan put Marko!

8:00 - Grad Zagreb svečano će dočekati Baby Lasagnu, drugoplasiranog na ovogodišnoj Euroviziji, u nedjelju na Trgu bana Jelačića, objavila gradska služba za informiranje. Program počinje u 13 sati, a okupljene će do dolaska Baby Lasagne, koji u zagrebačku zračnu luku slijeće u 13.15 sati, zabavljati DJ Mario Kovač te bivši hrvatski predstavnici na Eurosongu Let 3, Tajči i Emilija Kokić.

Baby Lasagana sa svojom pjesmom "Rim tim tagi dim" osvojio je drugo mjesto na eurovizijskom pjevačkom natjecanju u Malmou, što je najbolji hrvatski plasman od neovisnosti.

>> VIDEO Baby Lasagna: Drago mi je što smo dobro prošli kod publike, oni su ti koji dolaze na koncerte