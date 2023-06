Svi su se pitali tko je ovaj zgodni 31-godišnjak u društvu glumice Sofije Vergare

Zvijezda serije "Moderna obitelj" Sofia Vergara (50) ovaj tjedan snimljena je dok je izlazila iz jednog poznatog restorana na Beverly Hillsu, a u njezinom društvu bio je zgodan mladić koji joj je džentlmenski pružio ruku dok se spuštala niz stepenice ispred restorana. Mnogi su pomislili kako je Sofia bila na večeri u društvu dobrog prijatelja ili kolege, ali Vergara je na večeri bila sa 31-godišnjim sinom Manolom Gonzalezom Vergarom.

Sofia je Manola dobila u braku s Joeom Gonzalezom koji je bio njezina srednjoškolska ljubav te su u braku bili bilo od 1991. do 1993. godine. Vergara je od 2015. godine u sretnom braku s kolegom glumcem Joeom Manganiellom, a sa sinom će uskoro krenuti u zajednički poslovni pothvat i zajedno će se pojaviti u jednom kulinarskom showu. Emisija nosi naziv "Celebrity Family Cook Off" u kojoj će se poznate obitelji međusobno suprotstaviti u nekoliko kuharskih izazova u dobrotvorne svrhe, a među natjecateljima će biti i Sofia i Manolo. Vergara je svoju karijeru počela u Kolumbiji gdje je jedan fotograf zapazio lijepu glumicu dok je s društvom uživala na plaži u Kolumbiji.

- Imala sam malo dijete za koje sam se morala brinuti. Gledajući sada na to razdoblje života, shvatila sam da, iako je bilo teško, to me oblikovalo i dalo mi snage da nastavim raditi na sebi te ne dopustim da me industrija uništi - izjavila je u jednom intervju osvrćući se na svoje početke karijere. Nakon što ju je modni fotograf otkrio Sofia je ubrzo snimila reklamu za jedno gazirano piće i zahvaljujući svom atraktivnom izgledu dobila je i voditeljski angažman u dvije kolumbijske tv emisije. I tako je njen san da bude stomatologinja pao u drugi plan, a Sofia se uskoro seli u Los Angeles i postaje model.

Taj posao odveo ju je do glume i dugo je uživala u statusu najplaćenije glumice na TV-u i to zahvaljujući seriji "Moderna obitelj". S 18 godina udala se za Josea Gonzalesa s kojim ima sin Manola, a iz drugog braka s Nickom Loebom ne nosi lijepe uspomene. Naime, s njim se sudski sporila oko zamrznutih jajnih stanica. Nick je embrijima dao i imena i htio je dokazati da su živa bića. Sudskim procesom pokušao joj je zagorčati život i razoriti brak s Joeom. Sofiji je 2000. godine dijagnosticiran i rak štitnjače i glumica je i iz te teške bitke izašla kao pobjednica.

