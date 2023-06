Battifiaca otkrio kako je prestao pušiti: 'Nije me hipnotizirao, ali morao sam mu platiti'

Mario Lipovšek Battifiaca, komičar, voditelj, član žirija showa 'Zvijezde pjevaju' i dobitnik Večernjakove ruže za radijsku osobu 2022. godine ispričao je zanimljivu priču o tome kako je uspio prestati pušiti cigarete. Naime, Mario je otišao na hipnozu koja na njega nije djelovala, ali čovjeku koji ga je hipnotizirao je svejedno morao platiti za seansu, pa je iz inata odlučio da neće pušiti sedam dana i nakon što je to upio odlučio je potpuno odbaciti tu lošu naviku.

- Načuo sam neku priču kako postoji određeni gospodin koji negdje na području Poreča kao hipnotizira i onda nas on uvjeri da je, kao, pušenje po nas štetno. Ja sam mislio: 'To je neki znanstveni pristup, dat ćeš neki novac to će biti nešto pripremljeno', Ali to je bilo nešto tipa: 'Otvorite vaše misli, prihvatite misao da su cigarete fuj-fuj, bljak-bljak' - ispričao je kroz smijeh Mario za HRT.

Priznao je da ga nisu uspjeli hipnotizirati, ali da je morao platiti.

- Ja sam na to naravno umro od smijeha, to je sve samo ne znanstveno. Nisu me hipnotizirali, ja sam se smijao. I kaže meni taj gospodin: 'Nema veze, mali mozak je primio informaciju dajte vi taj novac'. Ja dam taj novac i osjećam kako mi rastu magareće uši i da sam pokraden - izjavio je.

Battifiaca dodaje da je zbog toga što je smatrao da je pokraden, odlučio ipak ne pušiti sedam dana.

- Odlučio sam sedam dana ne pušiti da bi vratio taj novac koji sam mu dao bez veze. I kad sam izdržao tih sedam dana onda sam ekipi rekao da mi ne daju pod nikakvim uvjetima da zapalim i nakon toga još sedam i još sedam i sad je već prošlo od 2008., eto računajte, lijepe godine. Kredit još isplaćujem, ali bar ne pušim.

Voditelj kaže kako mu nije ostalu u malom mozgu, kako je rekao gospodin koji ga je hipnotizirao, već da se zainatio i prestao pušiti iz zafrkancije.

- Inat je radio, kad sam već dao taj novac onda sam više iz zafrkancije krenuo dalje, ali na kraju je ipak upalilo - zaključio je.

