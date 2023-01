Svatko tko dođe u "Večeru za 5 na selu" bez da napravi cirkus je potpuno nezanimljiv, a na cijeni su agresija, neukus i lakrdija

Večera za 5 na selu // RTL - TRI KAKTUSA

Prošlog se tjedna, na sveopće iznenađenje, mogao pogledati relativno pristojni set epizoda u “Večeri za 5 na selu”. Naravno, kada se govori o pristojnosti i normalnosti, to je i dalje bilo u okvirima te emisije kojoj nimalo ne odgovara opis “kulinarski show” već bi puno bolje bilo da ga se nazove pravim imenom, a to je “neukusan reality uz nešto malo hrane u kojem se kandidati međusobno vrijeđaju i omalovažavaju”. No, eto, i u tom cirkusu pronašlo se par umjerenih epizoda u kojima se ekipa iz Malog Lošinja natjecala za titulu najboljeg. I tih par epizoda su samo potvrdile tužnu činjenicu koje smo nekako svi bili svjesni. Umjerene i kulinarske orijentirane epizode ove emisije nisu ono što RTL svojoj publici želi servirati. Postoji, naime, službena Facebook stranica “Večere za 5” na kojoj se objavljuju najzanimljivije anegdote i video materijali iz emisije. Želi li netko pogoditi koliko je bilo objava prošlog tjedna vezanih uz aktualne natjecatelje iz Malog Lošinja? - Nijedna! No zanimljivo je zato napraviti usporedbu s tjednom ranije kada je RTL emitirao Blagdanski specijal “Večere za 5” u sklopu kojeg su kuhali odabrani kandidati, odnosno oni koji će napraviti najveći show i čija su se imena već ranije povlačila po portalima zbog svega osim zbog kuhanja. Želi li netko pogoditi s koliko je objava o tim kandidatima RTL na službenoj Facebook stranici “Večere za 5” kroz više od dva tjedna bombardirao svoju publiku? Ja sam nabrojala oko 75… Koja poruka se time šalje? Svatko tko dođe u show bez da napravi cirkus je potpuno nezanimljiv, a na cijeni su agresija, neukus i lakrdija. Jako lijepo… Doduše, naknadno je objavljeno da je finale blagdanskog tjedna u 'Večeri za 5 na selu' pratilo više od pola milijuna ljudi pa zapravo nema smisla prozivati RTL zbog onog što publici serviraju kada je to očito recept koji iz nekog razloga prolazi.

SP u rukometu // RTL2 - TRI RUŽE

Ovog tjedna kreće Svjetsko prvenstvo u rukometu koje već po običaju prenosi RTL, no ove je godine napravljena manja izmjena pa će, kako raspored pokazuje, nešto veći broj utakmica biti emitiran na kanalu RTL 2 što je zapravo jako dobra odluka. Do sada je, svakog siječnja kada je na rasporedu bio rukomet, dobar dio programa RTL-a otpao na sport zbog čega su gledatelji koji rukomet ne prate morali prebacivati na druge programe. U isto vrijeme, potencijal drugog programa RTL-a je bio potpuno neiskorišten pa je ovo zapravo dobar balans.

Pogreb pape emeritusa Benedikta XVI. // HRT4 - DVIJE RUŽE

Slična pohvala ide i HRT-u koji je pogreb pape emeritusa Benedikta XVI. emitirao na svom četvrtom programu, umjesto na prvom. Izravnim prijenosima takvih i sličnih događaja koji traju i po nekoliko sati i koji su namijenjeni baš za ciljanu publiku nikako nije mjesto na prvom programu koji bi trebao imati najatraktivniji sadržaj. Intervenirati u programski raspored prvog programa zbog prijenosa uživo koji objektivno nije od najveće važnosti za cjelokupnu javnost nema smisla, a upravo se tako najčešće radi. Ovo je zato veoma dobra praksa koje bi se i inače trebalo držati, a emitiranje na HRT 4, uostalom, nije ništa manje značajno. Također, treba istaknuti da je komentator, inače generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. doc. dr. Krunoslav Novak u ovom prijenosu obavio dobar posao, a publika koja prati ovakav sadržaj mogla je biti zadovoljna. HRT definitivno treba nastaviti sa svojom tradicijom prijenosa, no još će biti bolja ako se nastavi na četvrtom programu.

I bogati plaču // HRT1 - JEDNA RUŽA

Još jedna neobična tradicija HRT-a je sapunica u 12 sati i 30 minuta koja se u istom terminu na istom programu emitira dulje nego “Nedjeljom u 2”. Čak se i termin srednjišnjeg Dnevnika mijenjao, no sapunice (uglavnom meksičke, kolumbijske, brazilske, a bilo je i talijanskih) su postojane. Tako se u petak emitirala zadnja epizoda sapunice “I bogati plaču”, i to nove verzije iz 2022. godine, a ovog tjedna s emitiranjem kreće nova brazilska telenovela “Srca divljega Pantanala”, također iz 2022. godine. Riječ je veoma neobičnoj praksi HRT-a, da toliko dugo drži isti sadržaj u istom terminu, no ukoliko postoji publika koja sapunice redovito prati, onda je odlično što se ne prikazuje zastarjeli sadržaj i reprize, nego se uistinu drži korak s novom produkcijom.