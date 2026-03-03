Mirjana osvojila 77 bodova i prešla u vodstvo: 'Atmosfera standardno dobra'

Pripremu večere započela je desertom - makovnjačom i orahnjačom te otkrila kako je tajna njene makovnjače dodatak pekmeza od marelice u smjesu s makom. Slijedila je priprema glavnog jela. Kao i Romina, Mirjana je pripremila mlince i domaću puricu, ali je uz to pripremila i roladu od domaćeg svinjskog mljevenog mesa sa šunkom i sirom. Za predjelo je odlučila pripremiti juhu od vrganja koje je sama nabrala. „Mene to toliko raduje, ozbiljno nešto neopisivo koliko se veselim. Od srca ću ih počastiti najviše što mogu“, uzbuđeno je komentirala domaćica ususret večeri.

„Očekujemo veselu atmosferu, opuštenu, nastavak jučerašnje“, rekao je Albert, a Ana se složila s njim. Goste je na okupljanju dočekala vesela domaćica koja im je zasvirala, a onda su se pridružili muzikaši pa je ekipa zapjevala i nazdravila domaćim rakijama i likerima, koje Mirjana sama pravi. Kad su se smjestili za stol, domaćica je poslužila predjelo, a kako Romina ne jede brašno, Mirjana joj je pripremila platu sa suhomesnatim narescima i sirom. Prije glavnog jela dio ekipe zaputio se s Mirjaninim suprugom u svinjac, kako bi im on ispričao više o tome kako i čime hrane svinje.

„Kad je Mirjana stavila taj tanjur ispred mene, ja sam bila šokirana, pa to ni jedan muškarac ne pojede“, komentirala je Ana veličinu porcije glavnog jela, koje je, gosti su se složili, bilo izrazito ukusno. „Vrlo slično jučerašnjem jelu, nije bilo nekih većih razlika, tu sam se malo iznenadio“, rekao je Albert. Gosti su se, kao i jučer, ugodno družili i zabavljali, a Mario je čak Mirjani poklonio i novi par cipela, kako bi nadomjestio one koje su se prethodne večeri Mirjani potrgale. „Atmosfera je bila standardno dobra“, zaključio je Albert.

Desert se svidio gostima, ali Albert je ponovno komentirao kako je isto kao jučer, a Ana kako nije baš ljubiteljica maka. Ipak, svi su se složili kako se domaćica potrudila i kako je desert bio fin. Nakon večere, Mirjana je svojim gostima podijelila poklone, boce višnjevca s posebnom etiketom 'Večera za 5 kod Mirjane'. „Mirjana se jako potrudila oko poklona, baš jedna lijepa uspomena“, komentirao je Mario. Preostalo je ocijeniti večeru i domaćica je od Romine, Ane i Marija dobila po maksimalnih deset bodova za hranu, a od nešto strožeg Alberta devet, dok je za atmosferu od Romine i Marija dobila po deset bodova, a od Ane i Alberta po devet. S osvojenih 77 bodova zasjela je na prvo mjesto ovotjedne ljestvice. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.