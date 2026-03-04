Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Šok, suze i trzavice na ceremoniji ruža: 'Razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao'

04.03.2026.
Neka rivalstva sve su vidljivija, neki klanovi sve jači, no dvije dame i dalje ne znaju može li njihovo prijateljstvo biti jače od osjećaja prema Karlu i Petru

U vili "Gospodina Savršenog" slijede novi šokovi. Naime, djevojke su dosad imale priliku dobro upoznati i shvatiti s kime se slažu, a s kim nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Neka rivalstva sve su vidljivija, neki klanovi sve jači, no dvije dame i dalje ne znaju može li njihovo prijateljstvo biti jače od osjećaja prema Karlu i Petru. Iako je odabrala Petra, jedna djevojka ne prestaje pričati o Karlu, što njezinu prijateljicu itekako živcira: Pričaj o Petru do sutra ako hoćeš, ali ne moraš konstantno spominjati Karla, kako ste imali neki strast na početku, nemoj to pričati!" "One su kao u toksičnoj vezi, koliko se vole, toliko se i mrze", sve će zabavljati Sorayu.

Pred djevojkama i Savršenima jedan je poseban cocktail-party, zbog kojeg će baš svi biti uzbuđeni. Prilika za druženje s dečkima na plaži i ostvarenje dječjeg sna veselit će djevojke. Karlo i Petar vrijeme za razgovore iskoristit će kako bi nekim djevojkama konačno dali prvu priliku, a s drugima će htjeti razriješiti nesuglasice. No party će biti obilježen i s najviše tračanja dosad. Djevojke će u grupicama jedna drugu komentirati i pratiti svaki međusobni korak. "Misliš da će te obojica sačuvati? Misliš da su oni ljubomorni jedan na drugoga zbog tebe?" podbost će jedna djevojka drugu koja nije krila svoje samopouzdanje.

Foto: RTL

No iza trzavica, čini se da se između nekih stvaraju iskreni osjećaji: "Mislim da imamo nešto lijepo, razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao, iskreno. Lijepo mi je i ugodno. To je jedna energija koja se razvila u nešto puno više i ozbiljnije."
A kad stigne nova ceremonija ruža, jedni će pokazati dozu nervoze, a drugi biti potpuno samouvjereni. Neke djevojke odlučile su se na taktiku i spremne su uzeti ružu samo od Savršenog za kojeg se, po njihovu mišljenju, vrijedi boriti. Karlo će tako doživjeti dva neočekivana odbijana na ceremoniji. Prvo je ponudio ružu jednoj od djevojaka, no ona je odbila njegovu ponudu. "Uvijek slušam svoju intuiciju i nikada me ne laže. Sada sam je poslušala i napravila ono što je trebalo", izjavila je, dodajući: "Karlo, drago mi je što sam te upoznala, ali od čovjeka kojeg želim upoznati već sam dobila ružu, pa tvoju neću prihvatiti."

"Iskreno, iznenadila me, ali nisam mogao reći da nisam očekivao nešto ovako jer se više zainteresirala za Petra. Međutim, nisam znao da mi je potpuno zatvorila vrata", komentirat će rukometaš.

Nakon toga, još jedna djevojka donosi iznenađujuću odluku – odbija Karlovu ružu. Iako je uz šalu prihvatila Petrovu ružu, za Karla nije bilo mjesta. "Ovu ružu bih dala nekome drugome, i ti to znaš. Ja sam spremna ići samo za jednu osobu, vodim se emocijama i nisam taktična", izjavila je odlučno.

RTL Gospodin Savršeni showbiz

