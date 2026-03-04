Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BOLNA ISPOVIJEST

Majka bosanskohercegovačkog glazbenika čudom ozdravila od zloćudne bolesti: 'Rekao sam Bogu, uzmi od mene i daj njoj'

Božo Vrećo
Foto: Facebook
1/36
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 19:23

Božo Vrećo sljedećeg tjedna, 14. ožujka nastupa u dvorani Vatroslava Lisinskog, a tim je povodom gostovao u našoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat" gdje je govorio o raznim životnim temama.

Kralj sevdalinki, glazbenik 42-godišnji Božo Vrećo neupitna je i čista emocija, a uskoro stiže i u Zagreb, točnije 14. ožujka u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog gdje će uveseliti svoju mnogobrojnu publiku. Tim je povodom gostovao u našoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorio o svom glazbenom putu i životnim sretnim, ali i bolnim anegdotama. Božo je poznat i po svom modnom izričaju, na pozornici nosi haljine i štikle, a njegov vizualni identitet pomogao mu je da se istakne. "Odrastajući nisam imao nikog u svojoj obitelji tko bi me sputavao da odjenem haljinu, da se ne smijem poigravati s bojama. Društvo vam kaže da je plava boja za dječake, a roza za djevojčice. Ne, u mojem domu toga doista nikada nije bilo", ispričao je našem novinaru Zvonimir Milakoviću te je opisao kako je bilo odrastati u maloj sredini u Foči, Bosni i Hercegovini. "Odrastati u maloj sredini, namačući negdje svoja pravila, a da se ne slijede neka tuđa, trebalo je puno, puno snage", istaknuo je ovaj karizmatični i iskreni glazbenik, a koji se ne libi pričati ni o najbolnijim temama.

CIJELA EMISIJA:

Naime, javnosti je još ranije poznato kako se Božina majka borila s neizlječivom bolešću, a on joj je na putu ozdravljenja pomagao te je svim srcem bio uz nju. "Rekao sam: 'Bože, ako je jedini način da moja majka ostane živa, uzmi od mog života i daj njoj'. To je bila jedina molitva, koja je došla kao spasonosni krik iz mene. Čini mi se da mi majku volimo više nego mi sami sebe, a mnogi kažu za majku da je Bog koji je na zemlji. Kada sam pronašao utočište i mir kada se dogodilo to čudo, kada sam vidio u njoj taj oboženi lik. Prepoznate svoju majku, ali u tom liku prepoznate i nešto što pripada samo Njemu. Žena koja umire, koja je na postelji, i koja se oprašta od ovog svijeta, to jutro je ustala i tražila jesti. Dakle, ta jedna krepost, to jedno čudo i ta jedna oboženost, o njoj pričamo", između ostalog, ispričao je u emisiji "Show na kvadrat". Također, dotaknuo se i svog oca, a koji je preminuo kada je Božo imao samo pet godina, otkrio nam je po čemu ga pamti te da još uvijek čuva neke očeve predmete kao što je kapa s njegovim vlasima kose.

Našoj pjevačici nitko nije došao na nastup, doživjela je pravi debakl: 'Bili su samo konobari i tada sam otišla kući'
Božo Vrećo
1/38

U našoj emisiji komentirao je i odrastanje za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini te se dotaknuo prijateljice Elme, a koja je preminula sa samo šest godina jer ju je metak pogodio i prošao joj kroz obraze. Upravo mu se ona, kako je rekao, obratila u snovima te joj je napisao predivnu pjesmu. Sve detalje ovog događaja, ali i mnogih drugih iz glazbenikova života pogledajte u našoj emisiji koja se emitira na YouTube kanalu Večernjeg lista.

FOTO Plenkovićeva supruga nekad i sad! Evo koliko se Ana Maslać Plenković promijenila tijekom godina
Božo Vrećo
1/29

Ključne riječi
glazbenik Show na kvadrat Show2 Show² Božo Vrećo showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!