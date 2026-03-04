Majka bosanskohercegovačkog glazbenika čudom ozdravila od zloćudne bolesti: 'Rekao sam Bogu, uzmi od mene i daj njoj'

Kralj sevdalinki, glazbenik 42-godišnji Božo Vrećo neupitna je i čista emocija, a uskoro stiže i u Zagreb, točnije 14. ožujka u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog gdje će uveseliti svoju mnogobrojnu publiku. Tim je povodom gostovao u našoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorio o svom glazbenom putu i životnim sretnim, ali i bolnim anegdotama. Božo je poznat i po svom modnom izričaju, na pozornici nosi haljine i štikle, a njegov vizualni identitet pomogao mu je da se istakne. "Odrastajući nisam imao nikog u svojoj obitelji tko bi me sputavao da odjenem haljinu, da se ne smijem poigravati s bojama. Društvo vam kaže da je plava boja za dječake, a roza za djevojčice. Ne, u mojem domu toga doista nikada nije bilo", ispričao je našem novinaru Zvonimir Milakoviću te je opisao kako je bilo odrastati u maloj sredini u Foči, Bosni i Hercegovini. "Odrastati u maloj sredini, namačući negdje svoja pravila, a da se ne slijede neka tuđa, trebalo je puno, puno snage", istaknuo je ovaj karizmatični i iskreni glazbenik, a koji se ne libi pričati ni o najbolnijim temama.

CIJELA EMISIJA:

Naime, javnosti je još ranije poznato kako se Božina majka borila s neizlječivom bolešću, a on joj je na putu ozdravljenja pomagao te je svim srcem bio uz nju. "Rekao sam: 'Bože, ako je jedini način da moja majka ostane živa, uzmi od mog života i daj njoj'. To je bila jedina molitva, koja je došla kao spasonosni krik iz mene. Čini mi se da mi majku volimo više nego mi sami sebe, a mnogi kažu za majku da je Bog koji je na zemlji. Kada sam pronašao utočište i mir kada se dogodilo to čudo, kada sam vidio u njoj taj oboženi lik. Prepoznate svoju majku, ali u tom liku prepoznate i nešto što pripada samo Njemu. Žena koja umire, koja je na postelji, i koja se oprašta od ovog svijeta, to jutro je ustala i tražila jesti. Dakle, ta jedna krepost, to jedno čudo i ta jedna oboženost, o njoj pričamo", između ostalog, ispričao je u emisiji "Show na kvadrat". Također, dotaknuo se i svog oca, a koji je preminuo kada je Božo imao samo pet godina, otkrio nam je po čemu ga pamti te da još uvijek čuva neke očeve predmete kao što je kapa s njegovim vlasima kose.

Našoj pjevačici nitko nije došao na nastup, doživjela je pravi debakl: 'Bili su samo konobari i tada sam otišla kući'

U našoj emisiji komentirao je i odrastanje za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini te se dotaknuo prijateljice Elme, a koja je preminula sa samo šest godina jer ju je metak pogodio i prošao joj kroz obraze. Upravo mu se ona, kako je rekao, obratila u snovima te joj je napisao predivnu pjesmu. Sve detalje ovog događaja, ali i mnogih drugih iz glazbenikova života pogledajte u našoj emisiji koja se emitira na YouTube kanalu Večernjeg lista.