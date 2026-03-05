Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODIJELILA S PRATITELJIMA

Sandra Bagarić raznježila obožavatelje: Pokazala majku i prošetala gradom koji joj je u srcu

Foto: Sandra Bagarić/Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 08:00

Na dvije slike pozira sa svojom majkom tijekom šetnje Sarajevom, a široki osmijesi na njihovim licima govore više od riječi

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić, poznata po svojoj zaraznoj energiji i karizmi podijelila je na Instagramu fotografiju s mamom. Na dvije slike pozira sa svojom majkom tijekom šetnje Sarajevom, a široki osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Odjevene u elegantne bež kapute i sa sunčanim naočalama, majka i kći uživale su u sunčanom danu, a Sandra je uz objavu kratko napisala: "Šetnja s majkom i druženje, neprocjenjivo", dodavši emotikone plavog i žutog srca, boje bosanskohercegovačke zastave. Iako je Sandra rođena u Zenici, Sarajevo za nju ima posebno značenje, a posjet rodnoj Bosni i Hercegovini očito je iskoristila za najvrjednije trenutke, one provedene s obitelji.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su prepoznali lokaciju i pozdravili emotivni susret.  "Tako treba, uz majku je sve humanije, ljepše i sretnije", "Pozdrav za predivne Sarajke", samo su neke od poruka podrške. Jedan od pratitelja posebno je istaknuo Sandrinu povezanost s gradom, napisavši: "Žena koja hoda kroz gradove i prosipa radost i osmijehe svuda kud prođe. Velika sarajevska duša".  Obožavatelji su navikli na Sandrine objave s predstava, putovanja ili iz njezinih dugih šetnji zagrebačkim parkovima, no fotografije s majkom uvijek izazovu posebnu pažnju. Komentari ispod objave bili su ispunjeni toplinom i lijepim željama, a mnogi su izrazili divljenje prema Sandrinoj majci i njihovom bliskom odnosu.

Kao prvakinja zagrebačkog kazališta Komedija, Sandra Bagarić kontinuirano niže uspjehe na pozornici. Nedavno je, krajem veljače, oduševila publiku u Krapini u sklopu koncertno-pjesničke večeri "Pod kazališnim nebom", a njezine uloge u popularnim predstavama poput "Jalta, Jalta" i "Ljepotica i Zvijer" i dalje pune dvorane.  Unatoč brojnim obvezama koje uključuju nastupe, snimanja i medijske istupe, Sandra uvijek pronalazi vremena za ono najvažnije. Često ističe važnost obitelji, supruga Darka Domitrovića i dvojice sinova, a ovom objavom pokazala je i duboku povezanost s majkom.

FOTO Severina zasjenila sve na premijeri! U ruci nosila torbicu od vrtoglavih 2800 eura
1/23
Ključne riječi
showbiz Sarajevo mama Sandra Bagarić

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
Moredokolina
08:12 05.03.2026.

otac Sandre Bagarić je stara komunajra

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!