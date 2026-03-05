Sandra Bagarić raznježila obožavatelje: Pokazala majku i prošetala gradom koji joj je u srcu

Operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić, poznata po svojoj zaraznoj energiji i karizmi podijelila je na Instagramu fotografiju s mamom. Na dvije slike pozira sa svojom majkom tijekom šetnje Sarajevom, a široki osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Odjevene u elegantne bež kapute i sa sunčanim naočalama, majka i kći uživale su u sunčanom danu, a Sandra je uz objavu kratko napisala: "Šetnja s majkom i druženje, neprocjenjivo", dodavši emotikone plavog i žutog srca, boje bosanskohercegovačke zastave. Iako je Sandra rođena u Zenici, Sarajevo za nju ima posebno značenje, a posjet rodnoj Bosni i Hercegovini očito je iskoristila za najvrjednije trenutke, one provedene s obitelji.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su prepoznali lokaciju i pozdravili emotivni susret. "Tako treba, uz majku je sve humanije, ljepše i sretnije", "Pozdrav za predivne Sarajke", samo su neke od poruka podrške. Jedan od pratitelja posebno je istaknuo Sandrinu povezanost s gradom, napisavši: "Žena koja hoda kroz gradove i prosipa radost i osmijehe svuda kud prođe. Velika sarajevska duša". Obožavatelji su navikli na Sandrine objave s predstava, putovanja ili iz njezinih dugih šetnji zagrebačkim parkovima, no fotografije s majkom uvijek izazovu posebnu pažnju. Komentari ispod objave bili su ispunjeni toplinom i lijepim željama, a mnogi su izrazili divljenje prema Sandrinoj majci i njihovom bliskom odnosu.

Kao prvakinja zagrebačkog kazališta Komedija, Sandra Bagarić kontinuirano niže uspjehe na pozornici. Nedavno je, krajem veljače, oduševila publiku u Krapini u sklopu koncertno-pjesničke večeri "Pod kazališnim nebom", a njezine uloge u popularnim predstavama poput "Jalta, Jalta" i "Ljepotica i Zvijer" i dalje pune dvorane. Unatoč brojnim obvezama koje uključuju nastupe, snimanja i medijske istupe, Sandra uvijek pronalazi vremena za ono najvažnije. Često ističe važnost obitelji, supruga Darka Domitrovića i dvojice sinova, a ovom objavom pokazala je i duboku povezanost s majkom.