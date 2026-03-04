Činilo se da je Larryju Davidu suđen neuspjeh: Odbijao je mijenjati svoj materijal i pristup komediji ne bi li se umilio publici

Postoje knjige o televiziji i postoje knjige koje mijenjaju način na koji gledamo televiziju. Ažurirano izdanje djela “Dosta, dosta, dosta dobro” autora Josha Levinea spada u ovu drugu, rjeđu kategoriju. Petnaest godina nakon prvog izdanja ova svojevrsna biografija i kritička analiza vraća se obogaćena poglavljima koja pokrivaju sve sezone serije “Curb Your Enthusiasm” (“Bez oduševljenja, molim”), nudeći kompletan portret čovjeka čiji je neurotični i beskompromisni humor redefinirao moderni sitcom, piše u najavi knjige koja će sigurno biti hit. Knjiga je nedavno objavljena i kod nas, u izdanju Rockmarka. Levine, koji je već napisao biografiju o Jerryju Seinfeldu, ovdje se fokusira na onoga tko je, prema mnogima, bio stvarna kreativna snaga iza “serije ni o čemu” i kasniji autor vlastitog, još odvažnijeg remek-djela. Knjiga nije samo hvalospjev, već oštra i detaljna analiza kreativnog procesa, neuspjeha i trijumfa koji su oblikovali Davida kao kulturnu ikonu. Kao sukreator Seinfelda i scenarist koji potpisuje gotovo šezdeset epizoda te serije, Larry David je, i prije “Bez oduševljenja, molim”, bio jedan od najuspješnijih televizijskih scenarista svih vremena. Bogatstvo mu se procjenjuje na oko tristo milijuna dolara, a raste čak i dok ovo čitate zahvaljujući pravima na emitiranje Seinfelda.

Velik dio tog novca došao je od Seinfelda, ali upravo je serija “Bez oduševljenja, molim” svojem tvorcu, glavnom scenaristu i glavnoj zvijezdi Larryju Davidu donijela slavu i status jednog od najinovativnijih umjetnika TV ekrana. Slavni glumci rado glume likove koji se bore sa siromaštvom i svladavaju razne prepreke u potrazi za ljubavlju i srećom. Žele da ih javnost doživljava kao obične ljude sa sasvim običnim problemima. Nitko osim Larryja Davida ne bi se usudio stvoriti lik koji se temelji na njemu samome – nekoga tko je bogat, uobražen, živi lagodnim životom i uvijek putuje u prvom razredu, jede u skupim restoranima i inzistira na posebnom tretmanu, okružen jednako bogatim prijateljima, a ipak stalno upada u probleme jer se jedva uspijeva nositi sa zahtjevima funkcioniranja u društvu. Kada je netko bogat i slavan, ostatku svijeta može se činiti da mu je uspjeh oduvijek zapisan u zvijezdama. No uspjeh Larryja Davida nipošto nije bio očekivan.

Odrastajući u Brooklynu, rane godine proveo je radeći niz bizarnih poslova, od prodavača grudnjaka do vozača limuzine, dok se istovremeno pokušavao probiti na newyorškoj stand-up sceni. Njegovi nastupi bili su legendarni po nepredvidljivosti; ako bi osjetio da publika nije na njegovoj valnoj duljini, bez oklijevanja bi prekinuo nastup, ušao u raspravu s gledateljima ili jednostavno sišao s pozornice mrmljajući uvrede. Taj beskompromisni stav, koji ga je u početku koštao karijere, kasnije će postati temelj njegova brenda. Knjiga detaljno prati te godine frustracije, uključujući i kratak, neuspješan boravak u scenarističkom timu emisije “Saturday Night Live”, gdje je upoznao buduću zvijezdu “Seinfelda” Juliju Louis-Dreyfus. Tamo se dogodila i legendarna anegdota: nakon što mu je producent ljutito izrezao skeč nekoliko minuta prije emitiranja, David je pred svima dao otkaz. Shvativši već idućeg dana da je napravio katastrofalnu financijsku pogrešku, u ponedjeljak se pojavio na poslu kao da se ništa nije dogodilo – i uspio se izvući. Upravo su ta iskustva oblikovala njegov cinični pogled na svijet i društvene konvencije, materijal koji će kasnije pretvoriti u televizijsko zlato.

Činilo se, dakle, da je Larryju Davidu suđen neuspjeh. Unatoč tome nije pristajao na kompromise, odbijao je mijenjati svoj materijal i pristup komediji ne bi li se umilio publici, koju je smatrao razmaženom i preosjetljivom, previše naviklom na mlake komičare u stilu Tonight Showa. Njegov je pogled na svijet bio nov i neobičan, premda ne uvijek ugodan, a iako nije bio neki pretjerani intelektualac (nije baš volio čitati), primjećivao je neke naoko trivijalne aspekte ljudskog ponašanja koje bi drugima obično promaknule. Takva inovativnost nije pala s neba. Bila je duboko ukorijenjena u njegovu porijeklu brooklynškog Židova iz srednje klase. Konkretno, potjecala je iz židovskog humora izraslog iz tradicije židovskih tummlera, komičnih figura koje su zbijale šale i zadirkivale svatove na tradicionalnim židovskim vjenčanjima u europskim štetlima. Bio je to tip humora koji je našao svoj put do američkog vodvilja i velikih židovskih komičara (poput Groucha Marxa, Jacka Bennyja, Shelleyja Bermana, Dona Ricklesa, Lennyja Brucea i Woodyja Allena), mračan, uglavnom muški humor koji se odlikovao cinizmom, žalopojkama, iznerviranošću, agresijom, poniženjima, željom za pažnjom i nemirom – insajderski humor koji je nekim čudom stekao popularnost i među širom američkom publikom. Kada bi Larryja nazvala majka i pitala kako je, nije želio priznati kako mu je zaista, nego bi rekao “dosta, dosta, dosta dobro”, pri čemu je svaki prethodni “dosta” djelovao kao odrednica i ograničenje onog sljedećeg. Moguće je da bi Larry David jednostavno nastavio nastupati po sitnim newyorškim klubovima i jedva spajati kraj s krajem dok bi njegova zgađenost životom i ogorčenost rasli. Ili bi možda napokon odustao od komedije i pomirio se s istim onakvim loše plaćenim poslovima kakvima se bavio neposredno nakon studija.

Prekretnica se dogodila kada ga je prijatelj Jerry Seinfeld pozvao da zajedno stvore seriju za NBC. Njihova ideja bila je radikalna: “serija ni o čemu” s čvrstim pravilom “bez zagrljaja, bez učenja” (“no hugging, no learning”), gdje bi se radnja vrtjela oko sitnih, svakodnevnih frustracija i opservacija. Dok je Seinfeld bio uglađeno lice projekta, David je bio njegov mračniji, neurotičniji alter-ego i glavni autor, a lik Georgea Costanze bio je praktički njegova karikatura. Levine uvjerljivo argumentira da je upravo Davidov genij za pretvaranje banalnosti u kompleksne, urnebesne zaplete ono što je “Seinfeld” učinilo najuspješnijom humorističnom serijom svih vremena. Brojne kultne epizode, poput “The Contest”, o natjecanju u samokontroli, bile su izravno inspirirane Davidovim stvarnim životom. Knjiga nas vodi kroz proces stvaranja, od početnog nerazumijevanja producenata koji su se pitali: “O čemu je ovo?” do statusa kulturnog fenomena, istovremeno razotkrivajući kako je David, čak i na vrhuncu slave, ostao autsajder koji je napustio seriju prije njezine posljednje sezone.

Nakon što se obogatio preko svih očekivanja, David se mogao povući, ali umjesto toga stvorio je “Curb Your Enthusiasm” za HBO, seriju u kojoj je pomaknuo sve granice koje je postavio sa “Seinfeldom”. Glumeći fiktivnu verziju samog sebe, odbacio je političku korektnost i stvorio format temeljen na improvizaciji, što je rezultiralo humorom koji istovremeno izaziva smijeh i susramlje. Levineova knjiga briljantno objašnjava kako ono što izgleda kao spontanost zapravo počiva na nevjerojatno preciznim i detaljnim scenarističkim nacrtima od samo 7-8 stranica. Svaka epizoda, kako otkrivaju suradnici poput Jeffa Schaffera, piše se tri puta: prvo kao detaljan nacrt koji glumci koriste kao mapu, zatim na setu kroz glumačku improvizaciju i na kraju u montaži, gdje se stotine sati materijala pretvaraju u savršeno tempiranu cjelinu. Upravo je ta metoda omogućila Davidu da secira društvene apsurde kirurškom preciznošću, a serija je postala poznata po tome što se usudila čak i “popraviti” kontroverzno finale “Seinfelda” unutar jedne od svojih sezona.

Knjiga je strukturirana u nekoliko cjelina: detaljan biografski prikaz Davidova života, dubinska analiza nastanka i razvoja njegovih serija te opsežan vodič kroz svaku epizodu “Curba”. Upravo je taj vodič predmet rasprave među čitateljima; dok ga jedni smatraju neprocjenjivim priručnikom za fanove koji žele znati svaki detalj iza svake scene, drugi smatraju da oduzima prostor dubljoj analizi. Ipak, on savršeno ilustrira složenost Davidova humora, gdje se naizgled nepovezane priče na kraju isprepliću u katastrofalan, ali logičan vrhunac. U ovom zanimljivom štivu puno je anegdota koje bacaju novo svjetlo na poznate scene i likove, poput audicije Michaela Richardsa za ulogu Kramera, na koju se ušetao na rukama i tako odmah dobio posao. Posebno je fascinantan dio koji se bavi sedmom sezonom “Curba”, u kojoj se ponovno okupila originalna postava “Seinfelda”. Levine opisuje nevjerojatne napore produkcije da se pronađe i restaurira originalni set Jerryjeva stana, koji je godinama bio zaboravljen u skladištu u dolini San Fernando. Ponovno okupljanje glumaca poput Jasona Alexandera i Julije Louis-Dreyfus nije bilo samo nostalgično putovanje nego i kreativni izazov. Glumci su morali improvizirati kao pretjerane verzije samih sebe, što je, prema riječima Alexandera, bio “zastrašujući zadatak” koji se na kraju pretvorio u “veličanstveno iskustvo”. Knjiga razotkriva kako je cijeli taj zaplet o ponovnom okupljanju zapravo bio motiviran Davidovom sebičnom željom unutar serije da vrati svoju bivšu suprugu Cheryl, što je savršen primjer kako je David spreman žrtvovati i vlastitu ostavštinu za dobru šalu.

Jedna od najzanimljivijih priča iz knjige odnosi se na pravilo koje je definiralo Seinfeld: “no hugging, no learning”. David je inzistirao da likovi nikada ne postanu bolji ljudi i da epizode ne završavaju moralnom poukom. Kada bi netko predložio emotivniji završetak, David bi ga, prema svjedočanstvima scenarista, jednostavno odbacio uz komentar da “život ne funkcionira tako”. Ta filozofija bila je tada gotovo revolucionarna. U eri obiteljskih sitcomova Seinfeld je ponudio likove koji su sebični, sitničavi i često bez ikakvih posljedica. Interesantni su i opisi atmosfere u scenarističkoj sobi. David je bio poznat po naglim izljevima frustracije, ali i po ekstremnim standardima. Ako epizoda nije bila dovoljno smiješna, mogao je satima razrađivati jednu jedinu scenu ili potpuno odbaciti već napisani materijal. Jedan od suradnika u knjizi kaže da je rad s njim bio “kombinacija kreativne slobode i stalnog osjećaja da ništa nije dovoljno dobro”.

Za mnoge gledatelje najveće iznenađenje bit će tvrdnja koja se ponavlja kroz cijelu knjigu: Larry iz Curba nije pretjerana verzija stvarnosti. Razlika između stvarne osobe i televizijskog lika, prema riječima njegovih kolega, mnogo je manja nego što bi se očekivalo. Davidova netrpeljivost prema malim društvenim licemjerjima, od lažnih komplimenata do obaveznih društvenih rituala, temelj je i njegova privatnog ponašanja. ”Tako je, glumim samoga sebe. Ali glumim verziju sebe koja ne cenzurira vlastite misli i volio bih biti kao on. On je iskren, on kaže sve što meni prođe kroz glavu, ali to ne smijem reći”, kaže David o svom alter-egu u seriji “Bez oduševljenja, molim”. Kroz stranice knjige dobivamo rijedak uvid ne samo u kreativni proces nego i u Davidove odnose s kolegama i prijateljima poput Richarda Lewisa, Teda Dansona i cijele postave “Seinfelda”. Dopunjeno izdanje pokriva i njegove kasnije projekte, kao što su HBO-ov film “Clear History” i broadwayska predstava “Fish in the Dark”, zaokružujući portret neumornog kreativca koji ni u osamdesetima ne odustaje od pomicanja granica dobrog ukusa. “Dosta, dosta, dosta dobro” nije samo knjiga za obožavatelje, to je esencijalno štivo za svakoga tko želi razumjeti kako funkcionira um jednog od najvećih komičarskih genija našeg doba i zašto su njegove serije o “ni o čemu” zapravo bile serije o svemu. Ova knjiga funkcionira kao kronika jednog kreativnog mentaliteta: komedije koja proizlazi iz nelagode, sitničavosti i frustracije svakodnevice. Ona možda ne romantizira svog protagonista, ali upravo u tome leži njezina vrijednost.