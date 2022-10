Supruga Marka Pecotića u novoj objavi: Kad trčiš bole te jedino noge, sve drugo liječiš

Nakon objave da se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene, glazbenik Marko Pecotić ugasio je svoj Instagram, a isti potez je napravila i njegova nova odabranica Silvia Dvornik. Markova supruga Irena svoj Instagram profil i dalje je ostavila otvoren i od objave informacije o razvodu od glazbenika i člana skupine "4 tenora", farmaceutkinja Irena dobila je sve veći broj pratitelja na društvenim mrežama.

Objavila je sada i novi story na Instagramu u kojem je objavila svoj selfie i napisala: Počela je liga. Kad trčiš bole te jedino noge, sve drugo liječiš. 1/5. Trčanje je njezina omiljena aktivnost, a prije je često trčala i sa suprugom i zajedno su sudjelovali u utrkama. Marko i Irena su se upoznali na probama zbora u crkvi, a nije dugo trebalo da se zaljube. Vjenčali su se 2006. godine te dobili dvojicu sinova, Ivana i Andru. Na društvenim mrežama bračni par je često dijelio zajedničke fotografije koje su prikazivale idilu njihovog bračnog života, pa su mnogi bili iznenađeni kada je početkom ovog tjedna Pecotić medijima izjavio kako se razvode.

Foto: Instagram

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - rekao je Marko, a nedugo nakon toga priznao je kako je njegova nova ljubav Silvia Dvornik s kojom zajedno nastupa zadnje dvije godine.

