Pratiteljica Jacquesu uputila neprimjeren komentar, a on joj nije ostao dužan: 'Evo, odmah'

Pjevač Jacques Houdek (41) najavio je novi singl, a u nizu pozitivnih komentara obožavatelja koji su jedva čekali saznati što im je omiljeni pjevač priredio, našla se i jedna osoba koja je negativno komentirala izgleda pjevača. Jacques je, naime, najavio singl 'Lavina' s albuma 'Glavom i bradom' iz 2020. godine, a dok su mnogi jedva dočekali ovu vijest, jedna pratiteljica odlučila je uputiti mu neprimjeren komentar.

"Smršavi čovječe, volimo te slušati!" napisala je pratiteljica kojoj je Jacques brzo odgovorio: "Evo, odmah!".

U obranu pjevača brzo su stali drugi fanovi.

"Uvijek se pitam sa kojim pravom ljudi dijele ovako intimne savjete. Niti znate koji je uzrok stanja niti razumijete što svojim "savjetom" činite. Brinite svoju brigu, a očito da imate dovoljno razloga za raditi na sebi, "Ti si meni super. Čak sam uspjela biti na jednom tvojem koncertu u Poreču. A to sto je netko mršav u glavici, nikom' ništa, "A je vam komentar smršaviti će kad on bude htio odličan je svakako" odgovarali su pratitelji ispod negativnog komentara.

Foto: Facebook

Podsjetimo, pjevač se nedavno obrušio na žiri Supertalenta i svojim objavama podigao puno prašine.

"Supertalent? Hm. Joj, joj.... Nemrem. Količina oduševljenja dijela “stručnog” žirija pjevanjem ove tamnopute “vokalistice” je upravo nevjerojatna. Skoro nevjerojatna kao i količina gluposti koje su u stanju izgovoriti ponekad. Ali eto; to se dogodi, kad u panelu sjede neki ljudi koji, jednostavno, ne znaju. Pjevanje nije - tu i tamo pogoditi visoki ton. Malecka je slatka, ali DOISTA nije ništa posebno... Koliko samo mi imamo boljih, daaaaleko boljih mladih pjevača i pjevačica... Ovo stvarno nije bilo ništa posebno. Loš pokušaj imitacije Whitney Houston. A onda još i pjesma “I will always love you”... joj, mene joj! Karikirano, nesigurno, traljavo... Umjetnički i tehnički nikakvo. AMATERSKI. Ova emisija traži SUPER talent... Gdje su kriteriji, gdje su mjerila, gdje je stručnost? Samo gomila USUDA, bez pokrića. TO ja vidim i čujem. Eto." napisao je Jacques tada na Facebooku.

