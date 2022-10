Blanka Vlašić: 'Ciljam na prirodni porod, svjesna sam kako je to velika bol'

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić ušla je u zadnji period trudnoće i još malo vremena je dijeli od susreta s prinovom. Aktivno je vježbala sve do ulaska u treće tromjesečje trudnoće, a ispričala je i kako je kupila sve potrebno za svog sina, ali torbu za rodilište još nije spremila.

- Pri samom sam kraju, jako se veselim, sve nam zaista dobro ide. Ovo je potpuno drugačija uloga od onoga na što sam navikla. Deveti je mjesec, teže se spava, znate, teže se namjestiti po noći - ispričala je Blanka za RTL. Tijekom trudnoće je dosta i putovala i to najviše u Belgiju gdje živi i radi njezin suprug i otac djeteta, novinar Ruben Van Gucht. Zadnje tjedne trudnoće je usporila ritam i jedini trening u ovom periodu joj je šetnja s psom, ali vježbanju će se vratiti nakon rođenja sina. - Ovo mi je možda najduži period bez treninga, ali fokusirana sam jer znam što mi je sad najvažnije. Treninzima ću se vratiti nakon poroda, no bit ću pažljiva - rekla je. Dodala je kako se ne boji poroda te je išla na radionice o porođaju i dojenju.

- Ciljam na prirodan porod, ali vidjet ćemo. Svjesna sam kako je to velika bol, ali svi mi kažu kako se ona brzo zaboravi. Ipak je to nešto što je svakoj majci prirodno. - rekla je Blanka i otkrila kako će roditi u splitskom rodilištu. Nije spominjala hoće li suprug biti uz nju, a nedavno su mediji u Belgiji pisali o tome kako je došlo do krize u njihovom braku i pisalo se o tome i kako belgijski novinar vara suprugu, ali Blanka je za domaće medije negirala napise belgijskih medija.

VIDEO Halid Bešlić doživio je prometnu nesreću, a potom je otkrio detalje nesreće