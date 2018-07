Supruga bivšeg Dinamovca pohvalila se suprugovim skupocjenim darovima

•Yesss, that’s least what you deserve after #givingbirth😜😃😍! Thank you my hubby for this surprise!!❤️ #alwaystreatmelikeaprincess LOVE YOU MORE THAN ANYTHING ❤️🤗#present #chanel #whatelse • #summer2018 #summer #summervibes #summerincroatia #zagreb #love #couplegoals #couple #fashionable #fashionblogger #fashionista #streetstyle #momyhood #babyborn

A post shared by Marta Fernandes da Silva (@missfernandes_78) on Jul 12, 2018 at 8:53am PDT